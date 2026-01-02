Mexic – Cel puțin o persoană a murit în urma seismului de 6,5 grade
Rador, 3 ianuarie 2026 01:50
Sudul și centrul Mexicului au fost zguduite de un puternic seism de magnitudinie 6,5 care a ucis cel puțin o persoană, fără însă a fi raportate pagube grave. În capitala Mexico City, președinta Claudia Sheinbaum a fost nevoită să evacueze palatul prezidențial în timpul briefingului de presă susținut dimineață./cstoica/dstanesc (BBC SERVICIUL MONDIAL – 3 ianuarie)
• • •
Numărul morților în urma atacului Forțelor Armate Ucrainene asupra orașului Horlî a crescut la 28 # Rador
Numărul civililor uciși în atacul Forțelor Armate Ucrainene asupra unei cafenele și a unui hotel din Horlî, regiunea Herson, a crescut la 28, a anunţat guvernatorul Vladimir Saldo pentru TASS. Anterior, guvernatorul regiunii a anunţat 27 de victime. „Au murit deja 28, trei pierzându-şi viaţa în spital astăzi. Numărul victimelor, inclusiv al morților, este de […]
Volodimir Zelenski a propus numirea lui Mihailo Fedorov în funcția de ministru al Apărării, în locul lui Denis Șmihal # Rador
Președintele Volodimir Zelenski a propus vineri numirea prim-viceprim-ministrului Mihailo Fedorov în funcția de ministru al Apărării din Ucraina, în locul lui Denis Șmihal. Zelenski, vorbind în discursul său video de seară, a declarat că Șmihal a dat rezultate bune ca ministru și că i s-a oferit un nou post în guvern./cstoica/eradu (REUTERS – 2 ianuarie)
Ucraina – 28 de oameni răniți în urma unui atac rusesc cu rachetă asupra orașului Harkiv, anunță oficiali locali # Rador
Oficiali ucraineni anunță că 28 de persoane au fost rănite în orașul Harkiv în urma unui atac rusesc cu rachetă. Guvernatorul local a declarat că un bloc de apartamente cu cinci etaje a fost complet distrus, iar clădiri din apropiere avariate. Președintele Zelenski a etichetat atacul drept unul odios. Moscova a negat comiterea atacului./cstoica/eradu (BBC […]
Preşedintele Argentinei, Javier Milei, a promulgat o lege care are ca scop încurajarea oamenilor să depună în bănci miliarde de dolari aflaţi în locuinţele lor sau în conturi din străinătate. Guvernul estimează că argentinienii deţin economii de aproape 250 miliarde de dolari în afara sectorului bancar, ca o consecinţă a ani de zile de criză […]
O aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române, misiune umanitară în sprijinul Confederației Elvețiene # Rador
O aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a plecat astăzi, în jurul orei 19:00, de la Baza 90 Transport Aerian Otopeni, într-o misiune umanitară în sprijinul Confederației Elvețiene. Aeronava asigură transportul a șase pacienți cu arsuri către un spital din Paris, aceștia fiind monitorizați pe durata zborului de o echipă […]
Guvernul din Yemen susţinut de Arabia Saudită încearcă să recupereze teritoriile recent ocupate de STC # Rador
Guvernul din Yemen susţinut de Arabia Saudită a declanşat o ofensivă militară pentru a încerca să recupereze teritoriile din sudul ţării recent ocupate de separatiştii din Emiratele Arabe Unite. Mişcarea separatistă, Consiliul de Tranziţie din Sud – STC – a anunţat că două dintre bazele sale au fost ţinte ale unor atacuri aeriene venite din […]
Guvernul ucrainean a ordonat evacuarea a mai mult de 3.000 de copii şi a părinţilor acestora din aşezări situate în regiunile Zaporijjia şi Dnipropetrovsk, din cauza „situaţiei provocatoare de securitate” de acolo. Ministrul pentru reconstrucţie a declarat că 17 centre de tranzit au fost înfiinţate pentru a oferi sprijin celor strămutaţi şi că adăpost temporar […]
Oficiali iranieni au avertizat SUA cu privire la orice intervenţie în sprijinul demonstranţilor antiguvernamentali # Rador
Oficiali iranieni au avertizat SUA cu privire la orice amestec, după ce preşedintele Trump a anunţat că SUA va sări în ajutor dacă protestatari antiguvernamentali de acolo ar fi ucişi. Şeful principalului organism iranian de securitate, Ali Larijani, a spus că o eventuală intervenţie americană ar răspândi haosul în regiune şi ar determina un răspuns […]
Ambasada României la Berna este în contact cu familia unui român presupus dispărut în Elveţia (MAE) # Rador
Continuă ancheta și identificarea victimelor incendiului produs într-un bar din stațiunea elvețiană Crans-Montana, soldat cu 40 de morți și peste 100 de răniți în noaptea de revelion. Autoritățile au transmis că 113 dintre cei 119 răniți au fost identificați oficial, pentru alți şase procesul este încă în desfășurare. Elvețienii au mai anunțat că 10 din […]
În mai multe localități din județul Prahova sunt în vigoare interdicții privind consumul apei # Rador
În mai multe localități din județul Prahova sunt în vigoare interdicții privind consumul apei. La Mănești a fost constatată depășirea concentrației cu arsen încă din 2022, iar pentru că instalația de filtrare nu este funcțională, operatorul regional de apă a depus o plângere penală pentru remediere. La Balta Doamnei, apa este oprită pentru consum din […]
Se circulă cu dificultate la această oră pe DN7 Valea Oltului, din cauza ninsorii puternice și a aglomerației. Drumarii acționează cu utilaje, cu lamă și material antiderapant între Râmnicu Vâlcea și Sibiu, iar autoritățile le recomandă șoferilor să circule cu atenție și să adapteze viteza la condițiile meteo, transmite corespondenta RRA, Ana Maria Cârstea./geftene/lalexandrescu RADIO […]
Republica Moldova va continua să beneficieze de sprijin la nivel european pentru a urma procesul de aderare la UE (Siegfried Mureșan) # Rador
Republica Moldova va continua să beneficieze, în anul 2026, de sprijin la nivel european pentru a urma procesul de aderare la UE. Asigurările vin din partea eurodeputatului Siegfried Mureșan, la început de an, comunică MOLDPRES. Oficialul european a prezentat mai multe vești bune pentru oamenii din Republica Moldova, aplicabile începând cu 1 ianuarie curent. Este […]
FBI a anunţat vineri că a dejucat un potențial atac inspirat de ISIS planificat pentru ajunul Anului Nou în Carolina de Nord, potrivit unei postări pe rețelele de socializare. Directorul FBI, Kash Patel, a precizat într-o postare pe X că mai multe detalii vor fi anunțate la o conferință de presă programată pentru ora 11:30 […]
Volodimir Zelenski a declarat că îl va numi pe Oleh Ivașcenko șef al serviciilor de informații militare # Rador
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat vineri că îl va numi pe șeful serviciului de informații externe, Oleh Ivașcenko, în funcția de șef al serviciilor de informații militare. Dl Ivașcenko îl va înlocui pe Kirilo Budanov, care va deveni noul șef al cabinetului dlui Zelenski./opopescu/geftene REUTERS – 2 ianuarie
Compania chineză BYD a fost desemnată cea mai mare producătoare de vehicule electrice în 2025, depăşind Tesla. Vânzările companiei americane s-au redus cu 9%, aceasta fiind a doua scădere anuală consecutivă. Spre deosebire, vânzările BYD au înregistrat o creştere de 28% ca urmare a extinderii lor în Europa şi pe alte pieţe. Analiştii susţin că […]
Întreruperi programate ale alimentării cu energie electrică în trei localități din județul Ilfov # Rador
În trei localități din județul Ilfov vor fi, în perioada următoare, întreruperi programate ale alimentării cu energie electrică pentru lucrări de mentenanță sau modernizări ale rețelei. Potrivit companiei Rețele Electrice România, luni, 5 ianuarie, între orele 9:00 și 17:00, întreruperile vor afecta câteva străzi din Corbeanca și Cernica, iar pe 8 ianuarie, în același interval […]
Investigațiile inițiale sugerează că incendiul care a cuprins un bar dintr-o stațiune elveţiană de schi s-a declanşat atunci când lumânările de tort atașate de sticle de șampanie au fost ridicate prea aproape de tavan, a declarat vineri procuroarea locală. „Totul sugerează că incendiul a pornit de la lumânările de tort sau ‘luminile bengal’ care fuseseră […]
2 ianuarie 1919 – O nouă arhitectura României Mari. Consiliul Dirigent a pus ordine în Transilvania unită # Rador
Autor:Alexandru Eduard Balaci Introducere La 2 ianuarie 1919, la doar o lună după istorica Adunare Națională de la Alba Iulia, Consiliul Dirigent al Transilvaniei, Banatului și Ținuturilor Românești din Ungaria a adoptat una dintre cele mai importante hotărâri administrative din istoria României moderne: organizarea administrativă a teritoriilor unite cu România. Decizia prevedea împărțirea acestora în […]
Preşedintele Trump a avertizat autorităţile iraniene cu privire la uciderea protestatarilor paşnici, declarând că SUA va interveni în ajutorul acestora. Protestele din Iran, declanşate de agravarea condiţiilor economice se desfăşoară deja de şase zile. Autorităţile iraniene au anunţat că cel puţin şapte oameni au fost ucişi în cursul tulburărilor de vineri. Nemulţumirea publică din Iran […]
Doi bărbați, de 39 și 64 de ani, au fost reținuți pentru trafic internațional de droguri, după ce au fost prinși în flagrant în prima zi a anului în municipiul Iași, la scurt timp după ce ar fi ridicat un colet adus din Spania, printr-o firmă de curierat. Potrivit Poliției române, acesta conținea aproximativ 3,5 […]
Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat că va discuta luni cu omologul său american, Donald Trump, despre eforturile de pace dintre Ucraina și Rusia, precum și despre situaţia din Gaza. Într-o declarație adresată reporterilor, vineri, la Istanbul, preşedintele Erdogan a mai precizat că ministrul turc de externe, Hakan Fidan, va participa în zilele următoare, […]
Volodimir Zelenski i-a oferit funcţia de şef al cabinetului său liderului serviciilor de informații militare # Rador
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat vineri că l-a desemnat şef al cabinetului său pe liderul serviciilor de informații militare, Kirilo Budanov. „În acest moment, Ucraina are nevoie de o concentrare mai mare pe problemele de securitate, pe dezvoltarea Forțelor de Apărare și Securitate ale Ucrainei, precum și pe calea diplomatică a negocierilor, iar Cabinetul […]
Condițiile meteo severe din zona montană a localității vâlcene Horezu au determinat impunerea unor restricții de circulație # Rador
Condițiile meteo severe din zona montană a localității vâlcene Horezu au determinat impunerea unor restricții de circulație. În urmă cu o oră, circulația rutieră pe drumul de acces către Vârful lui Roman a fost închisă, transmite corespondenta RRA Ana Maria Cârstea. Anterior, Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea informase că pe Strada Lungă circulația este permisă […]
O avalanșă de mari dimensiuni a avut loc astăzi în zona Bâlea Lac din Munții Făgăraș. Aceasta a fost declanșată accidental de doi schiori, care au reușit, totuși, să scape nevătămați, au anunțat cu puțin timp în urmă reprezentanții Serviciului Salvamont Sibiu. Cei doi erau în zona cunoscută sub denumirea Balcoane. Avalanșa a avut o […]
Furnizorul de energie electrică Hidroelectrica anunță că întârzie emiterea facturilor de luna aceasta # Rador
Furnizorul de energie electrică Hidroelectrica anunță că întârzie emiterea facturilor de luna aceasta pentru că, până în ziua de 20 ianuarie, își modernizează sistemele informatice. După această etapă, compania promite procese de facturare mai rapide și mai sigure, precum și o transparență mai mare a informațiilor privind soldurile și plățile. Hidroelectrica mai transmite că plățile […]
Meteorologii au emis în această dimineață mai multe avertizări cod galben și portocaliu de precipitații și vânt puternic. Acestea vizează mai multe regiuni din vestul, centrul, sud-estul și nord-estul țării, dar și zone montane, până mâine. Se va depune strat nou de zăpadă, care, la altitudini, poate ajunge și la o jumătate de metru. În […]
Armata israeliană anunţă interceptarea unei „ţinte false”, după o alertă cu dronă aproape de graniţa cu Libanul # Rador
Armata israeliană a anunţat vineri că a interceptat ceea ce a descris drept o „țintă falsă” în orașul Bar’am, din nord, după ce sirenele au fost declanșate de un presupus atac cu dronă. O sursă apropiată Hezbollah, din Liban, a declarat pentru agenţia de presă Reuters că gruparea aliată Iranului nu are legătură cu incidentul. […]
Președintele american, Donald Trump, a declarat vineri că dacă Iranul va deschide focul și va ucide violent protestatari pașnici, Statele Unite ale Americii vor interveni pentru a-i salva. „Suntem pregătiți și gata de acțiune”, a afirmat Trump, într-o postare pe Truth Social. (REUTERS – 2 ianuarie)/mbrotacel/dsirbu
Autorităţile din Iran au anunţat că cel puţin şapte persoane şi-au pierdut viaţa în urma protestelor antiguvernamentale de joi – a cincea zi de demonstraţii împotriva creşterii preţurilor şi a prăbuşirii valorii monedei naţionale. În vestul Teheranului au fost arestate 30 de persoane, acuzate de perturbarea ordinii publice, după ce au fost identificate de serviciile […]
Nu sunt probleme deosebite la această oră pe drumurile principale din țară, însă comisarul șef de poliție Ramona Tudor, de la Centrul Infotrafic, are câteva recomandări pentru șoferii care și-au propus să plece la drum. Ramona Tudor: Se circulă, în general, la nivelul țării pe carosabil uscat, cu vizibilitate bună, iar valorile de trafic sunt […]
Guvernul introduce în acest an un mecanism de control mai strict al concediilor medicale, care prevede verificarea modului în care acestea sunt acordate și schimbarea ponderii în care revine responsabilitatea susținerii financiare. Prevederile sunt incluse într-o ordonanță de urgență adoptată în ultima ședință a executivului din 2025. Reporter: Recent, ministrul sănătății afirma că măsurile luate […]
Concertul de Anul Nou al Filarmonicii din Viena, cel mai urmărit eveniment de muzică clasică din lume, a avut anul acesta un program mai deschis și mai divers. A păstrat, desigur, esența muzicii vieneze, dar a inclus și două lucrări compuse de femei, o premieră pentru evenimentul ce datează din 1939. Reporter: Abia anul trecut, […]
MAE a informat că până în prezent nu au fost solicitări de asistență consulară la ambasada României după tragedia din stațiunea Crans-Montana # Rador
Ministerul Afacerilor Externe a informat joi că până în prezent nu au fost solicitări de asistență consulară la ambasada României, iar un consul s-a deplasat în zona exploziei din Elveţia. Președintele Nicușor Dan și Patriarhia Română au transmis ieri mesaje de condoleanțe poporului elvețian în urma tragediei din stațiunea Crans-Montana.(RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI – 2 ianuarie)/ilapadat
Forţele armate ale Columbiei au anunţat că l-au „neutralizat” pe principalul lider al uneia dintre cele mai temute bande criminale din această ţară. Giovanni Vicente Mosquera Serrano, cunoscut drept „Bătrânul”, conduce organizaţia Tren de Aragua. El este acuzat de administrarea traficului global de droguri şi operaţiunile financiare ale bandei. (BBC SERVICIUL MONDIAL – 2 ianuarie)/mbrotacel/dsirbu […]
Taxele locale au crescut de ieri, majorarea impozitului la locuințe este substanțială, fiind corelat cu valoarea de piață a imobilului. Nivelul exact al majorării taxelor variază de la o localitate la alta, în funcție de hotărârile consiliilor locale. Impozitul auto este calculat de la 1 ianuarie în funcție de capacitatea cilindrică și de norma de […]
La 12 km nord de oraşul Suceava, în apropierea pădurii Dragomirna, în satul Mitocu Dragomirnei, se află Ansamblul Mănăstirii Dragomirna, un lăcaș medieval bisericesc care impresionează prin viaţa monahală, vechimea şi valoarea construcției, eleganța, volumetria și originalitatea stilului arhitectural. La finalul secolului al XVI-lea, pe locul unde se află satul Mitocu Dragomirnei şi Mănăstirea Dragomirna […]
Regele Charles a transmis un mesaj de condoleanţe celor afectaţi de incendiul din Crans-Montana, în Elveţia # Rador
Regele Charles III al Marii Britanii a transmis un mesaj de condoleanțe celor afectați de incendiul din Crans-Montana, Elveția. „Soția mea și cu mine am fost îngroziți și profund îndurerați să aflăm despre incendiul devastator care a avut loc aseară în Crans-Montana, Elveția. Este absolut sfâșietor că o noapte de sărbătoare pentru tineri și familii […]
Israelul a oferit asistenţă Elveţiei în identificarea victimelor incendiului din Crans-Montana # Rador
Președintele israelian Isaac Herzog a transmis condoleanțe celor afectaţi de incendiul din staţiunea elveţiană de schi Crans-Montana. Isaac Herzog a oferit asistență într-o convorbire telefonică cu omologul său elvețian Guy Parmelin, în urma incendiului mortal care a avut loc la barul Le Constellation din Crans-Montana. În timpul convorbirii, Isaac Herzog a subliniat experiența și „capacitățile […]
Autorităţile din Elveţia investighează dacă un flashover a provocat incendiul şi explozia la barul Le Constellation din Crans-Montana # Rador
În cadrul unei conferințe de presă organizate în urma incendiului mortal care a avut loc într-o stațiune elvețiană, Béatrice Pilloud, procurorul general al cantonului Valais, a declarat că se crede că un „flashover” a contribuit la propagarea incendiului. Béatrice Pilloud a menționat că circumstanțele exacte nu sunt clare, dar anchetatorii investighează dacă un flashover, în […]
Autorităţile din Elveţia au început identificarea victimelor incendiului din barul Le Constellation din Crans-Montana # Rador
Anchetatorii elveţieni au început vineri dificila sarcină de a identifica cadavrele carbonizate ale victimelor unui incendiu care a cuprins un bar aglomerat și a ucis aproximativ 40 de persoane la o petrecere de Revelion în stațiunea de schi elvețiană Crans-Montana. Arsurile suferite de mulțimea de petrecăreți, în mare parte tineri, din barul Le Constellation au […]
În mai multe oraşe din Iran au avut loc ciocniri între protestatari şi forţele de ordine, în a cincea zi de demonstraţii antiguvernamentale. Mai multe maşini au fost incendiate, iar protestatarii au intrat în altercaţii cu forţele de poliţie iraniene. Imaginile video postate pe media sociale arată cum forţele de securitate ripostează cu gaze lacrimogene […]
Rusia și Ucraina s-au acuzat reciproc că au atacat civili în perioada Anului Nou, Moscova raportând un atac mortal asupra unui hotel din teritoriul pe care îl ocupă în sudul Ucrainei, în timp ce Kievul a declarat că a avut loc un alt atac de amploare asupra rețelelor sale de alimentare cu energie electrică. Informaţiile […]
Primul primar musulman şi de origine sud-asiatică al New Yorkului a depus jurământul de învestire # Rador
Zohran Mamdani a fost învestit în funcţia de primar democrat al oraşului New York din Statele Unite. Ceremonia publică de învestire a fost organizată pe treptele primăriei oraşului. În discursul său de învestire, Zohran Mamdani, care este primul primar musulman şi de origine sud-asiatică al New Yorkului, a promis că va activa „pentru toţi newyorkezii”, […]
Patriarhia Română a transmis un mesaj de condoleanțe și rugăciuni în urma tragediei din Crans-Montana, Elveția # Rador
Patriarhia Română a transmis joi un mesaj de condoleanțe și rugăciuni în urma tragediei din stațiunea de schi Crans-Montana, Elveția, în care și-au pierdut viața 40 de persoane, iar aproximativ 100 au fost rănite în noaptea de Anul Nou. Cauza incendiului rămâne neclară, iar anchetatorii presupun că este vorba despre un accident. Procurorul general al […]
Identificarea victimelor și redarea lor familiilor este principala prioritate a autorităților elvețiene # Rador
Realizator: Amalia Bojescu – Identificarea victimelor și redarea lor familiilor este principala prioritate a autorităților elvețiene, a subliniat în această seară procurorul general al țării, într-o conferință de presă pe tema incendiului produs azi-noapte în timpul unei petreceri de Revelion. Ipoteza de lucru este că un incendiu de amploare a provocat o explozie, însă nu […]
Papa Leon al XIV-lea a celebrat în premieră liturghia din prima zi anuală dedicată Zilei Mondiale a Păcii # Rador
Realizator: Amalia Bojescu – Papa Leon al XIV-lea a celebrat astăzi în premieră liturghia din prima zi anuală dedicată Zilei Mondiale a Păcii, care se sărbătorește de 59 de ani, cu scopul de a încuraja reflecția și rugăciunea pentru pacea mondială. Din Roma, Elena Postelnicu ne aduce mai multe informații. Reporter: După ce în prima […]
Agenția Națională de Transplant anunță că a încheiat anul trecut cu o ultimă prelevare pe 31 decembrie și notează rezultate remarcabile în 2025 – 91 de donatori la nivel național, o cifră în creștere și cea mai bună din 2016 până în prezent. Într-o postare pe internet, reprezentanții agenției își exprimă speranța ca tendința să […]
Autoritățile din Elveţia află tot mai multe detalii despre incendiul mortal produs într-un bar din staţiunea de schi Crans-Montana şi care a provocat moartea a aproximativ 40 de persoane și rănirea a altor peste 100 de persoane. Conform comandantului poliției cantonale din Valais, Frédéric Gisler, fumul a fost observat pentru prima dată ieșind din barul […]
1 ianuarie 1758 – Zoologia primește un limbaj universal. Punctul de plecare al nomenclaturii zoologice # Rador
Introducere La 1 ianuarie 1758, comunitatea științifică internațională a fixat unul dintre cele mai discrete, dar fundamentale momente din istoria cunoașterii moderne. Printr-o decizie adoptată retrospectiv, Comisia Internațională pentru Nomenclatura Zoologică (International Commission on Zoological Nomenclature: ICZN) a stabilit această dată drept „punctul de plecare” oficial al nomenclaturii zoologice, declarând că ediția a zecea a […]
