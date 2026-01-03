Armata Statelor Unite îşi consolidează forţele militare în Caraibe de luni de zile
Ziarul Financiar, 3 ianuarie 2026 11:30
Armata Statelor Unite îşi consolidează forţele militare în Caraibe de luni de zile
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 30 minute
11:30
11:30
Acum o oră
11:00
11:00
11:00
Atac american în Venezuela: Guvern: Întreaga ţară trebuie să se mobilizeze pentru a învinge # Ziarul Financiar
Preşedintele Trump a ordonat atacuri asupra unor obiective din Venezuela, inclusiv asupra unor instalaţii militare, au declarat oficiali americani pentru CBS News. Guvenul din Venezuela a reacţionat: „Întreaga ţară trebuie să se mobilizeze pentru a învinge această agresiune imperialistă”.
Acum 2 ore
10:45
10:15
Acum 4 ore
09:45
Temperaturile medii vor fi, până în 19 ianuarie, mai scăzute decât cele specifice acestei perioade, se arată în prognoza publicată vineri de Administraţia Naţională de Meteorologie.
09:45
09:15
08:30
Acum 6 ore
07:30
Acum 24 ore
22:00
21:45
18:45
18:00
17:00
16:30
16:30
16:30
14:30
13:15
Daiana Lupu duce mai departe reţetele bunicii ei şi redă oamenilor gustul copilăriei prin proiectul La Delicii, brutărie şi cofetărie din Banloc, judeţul Timiş. „Îmi doresc ca fiecare persoană care aude de brandul nostru să se ducă automat cu gândul la copilărie, să aibă acel sentiment de libertate” # Ziarul Financiar
12:45
12:00
Ieri
11:45
11:45
10:45
10:30
09:15
08:30
08:15
07:15
1 ianuarie 2026
21:15
Clubul morţii: bilanţul incediului devastator de la petrecerea din celebra staţiune elveţiană de lux Crans-Montana creşte la 47 de morţi şi 115 răniţi. Se încearcă confirmarea dacă este sau nu şi un român. Mărturia unui supravieţuitor: A fost haos total. Erau foarte mulţi oameni care încercau să scape. Era arhiplin şi oamenii se călcau unii pe alţii încercând să iasă # Ziarul Financiar
21:00
19:15
17:45
17:15
17:15
17:00
17:00
15:00
15:00
13:45
12:30
12:30
12:15
Cele mai aşteptate listări din 2026 în SUA: SpaceX, fondat de Elon Musk, giganţii de inteligenţă artificială OpenAI şi Anthropic, şi Databricks, compania de analiză de date cofondată de doi profesori români, se pregătesc de listare anul acesta. ”Nu-mi amintesc o generaţie ca aceasta – companii private care ar figura printre cele mai mari capitalizări bursiere din lume” # Ziarul Financiar
12:15
12:00
Zi uriaşă pentru bulgari: Începând de la 1 ianuarie 2026, euro înlocuieşte oficial leva ca monedă naţională a Bulgariei, devenind astfel al 21-lea stat membru al zonei euro. Deşi integrarea europeană a Bulgariei este văzută de instituţii ca un pas către stabilitate economică, oamenii se tem să nu urmeze scumpiri majore. Vedeţi cum arată noile monede euro. FOTO # Ziarul Financiar
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.