Primele patru victime ale incendiului din Crans-Montana, identificate. Corpurile, predate familiilor

Ziarul Financiar, 3 ianuarie 2026 13:15

Primele patru victime din incendiul care a cuprins în noaptea de Revelion un bar din Crans-Montana, Elveţia, au fost identificate, iar corpurile lor au fost predate familiilor.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar

Acum 15 minute
13:15
Primele patru victime ale incendiului din Crans-Montana, identificate. Corpurile, predate familiilor Ziarul Financiar
Primele patru victime din incendiul care a cuprins în noaptea de Revelion un bar din Crans-Montana, Elveţia, au fost identificate, iar corpurile lor au fost predate familiilor.
Acum o oră
12:45
O lovitură geopolitică fără precedent: Donald Trump a anunţat astăzi că l-a capturat pe preşedintele Venezuelei, Nicolás Maduro, şi soţia lui şi i-a scos din ţară. Capitala ţării, Caracas, a fost atacată de navele SUA. Venezuela deţine cel mai mari rezerve de petrol din lume Ziarul Financiar
12:30
Aglomeraţie pe Valea Prahovei: Cozi în trafic de până la 7 kilometri Ziarul Financiar
Acum 2 ore
12:00
Trump susţine că SUA l-au capturat pe Nicolás Maduro, preşedintele Venezuelei Ziarul Financiar
12:00
Reacţii după atacul din Venezuela: Columbia cere convocarea Consiliului de Securitate al ONU Ziarul Financiar
11:30
Primele mărturii după atacurile SUA din Caracas:Inima îmi bătea cu putere şi îmi tremurau picioarele Ziarul Financiar
11:30
Armata Statelor Unite îşi consolidează forţele militare în Caraibe de luni de zile Ziarul Financiar
Acum 4 ore
11:00
Simona Halep coboară pe locul 5 în topul câştigurilor all-time din tenisul feminin Ziarul Financiar
11:00
Gabriela Ruse s-a calificat pe tabloul principal la Brisbane Ziarul Financiar
11:00
Anunţul meteorologilor: Ninsori, polei şi viscol în întreaga ţară până luni seara Ziarul Financiar
11:00
Prognoza ANM pentru Bucureşti. Vreme rece în weekend şi risc de polei Ziarul Financiar
11:00
Atac american în Venezuela: Guvern: Întreaga ţară trebuie să se mobilizeze pentru a învinge Ziarul Financiar
Preşedintele Trump a ordonat atacuri asupra unor obiective din Venezuela, inclusiv asupra unor instalaţii militare, au declarat oficiali americani pentru CBS News. Guvenul din Venezuela a reacţionat: „Întreaga ţară trebuie să se mobilizeze pentru a învinge această agresiune imperialistă”.
10:45
Indicele bursier FTSE 100 depăşeşte pentru prima dată pragul de 10.000 de puncte Ziarul Financiar
10:15
Explozii zguduie Caracasul pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre SUA şi Venezuela Ziarul Financiar
09:45
Ce veşti ne aduc meteorologii: Prognoza meteo până în 19 ianuarie Ziarul Financiar
Temperaturile medii vor fi, până în 19 ianuarie, mai scăzute decât cele specifice acestei perioade, se arată în prognoza publicată vineri de Administraţia Naţională de Meteorologie.
09:45
ANAF va publica “lista albă” în această lună. Verificaţi dacă lucraţi la o companie fără datorii Ziarul Financiar
Acum 6 ore
09:15
Veşti bune pentru datornici: Fiscul a şters o parte din datoriile românilor Ziarul Financiar
08:30
Veşti bune pentru milioane de salariaţi: Angajaţii vor avea parte de o minivacanţă de două zile Ziarul Financiar
07:30
ANAF va publica “lista ruşinii” în această lună. Verificaţi dacă lucraţi la o companie cu datorii Ziarul Financiar
Acum 24 ore
22:00
Elon Musk a pierdut coroana. BYD este oficial noul rege al maşinilor electrice. Tesla a picat pe a doua poziţie pe podium în topul celor mai mari producători de automobile electrice Ziarul Financiar
21:45
BYD este oficial noul rege al maşinilor electrice: Tesla a pierdut în 2025 coroana de cel mai mare producător mondial de automobile electrice Ziarul Financiar
18:45
Bursele europene deschid 2026 în euforie şi la maxime istorice, însă investitorii se pregătesc pentru un an al testelor majore: AI, Fed, cheltuieli guvernamentale şi volatilitate politică în SUA Ziarul Financiar
18:00
Europa ratează startul digital. De ce UE intră târziu în cursa cloud şi AI şi pierde controlul asupra infrastructurii critice? Oficial european: „Am pierdut întregul cloud. Am pierdut internetul, să fim sinceri” Ziarul Financiar
17:00
Avertisment dur la adresa Iranului din partea lui Donald Trump în urma protestelor de la Teheran: „Dacă Iranul va trage şi va ucide protestatarii paşnici, SUA vor veni în ajutorul lor. Suntem pregătiţi şi gata de acţiune” Ziarul Financiar
16:30
Ce ţară din Europa a intrat deja în era post-benzină? În 2025, aproape 100% dintre maşinile noi vândute au fost electrice Ziarul Financiar
16:30
Un român este dat dispărut după incendiul din Elveţia de anul nou. MAE: Autorităţile elveţiene sunt pregătite să acorde sprijin Ziarul Financiar
16:30
MApN avertizează: Drone la graniţa cu România în judeţul Tulcea. Două avioane de luptă F-16 au fost ridicate de la sol Ziarul Financiar
14:30
Premierul ungar Viktor Orbán ridică miza alegerilor din 2026: Război vs pace. Acestea sunt mizele alegerilor Ziarul Financiar
Ieri
13:15
Daiana Lupu duce mai departe reţetele bunicii ei şi redă oamenilor gustul copilăriei prin proiectul La Delicii, brutărie şi cofetărie din Banloc, judeţul Timiş. „Îmi doresc ca fiecare persoană care aude de brandul nostru să se ducă automat cu gândul la copilărie, să aibă acel sentiment de libertate” Ziarul Financiar
12:45
Cine ar putea fi românul care câştigă 100.000 de euro pe lună şi care a strâns în contul de pensie privată 650.000 de euro. Cum poţi afla chiar tu câţi bani ai strâns Ziarul Financiar
12:00
Mărturia cutremurătoare a unui supravieţuitor al ”clubului morţii” din Elveţia, care a ars de Revelion: ”A fost o scenă de groază. Am văzut oameni arzând. A fost extrem de şocant”. ”În câteva secunde, întregul tavan a fost cuprins de flăcări Ziarul Financiar
11:45
Ce i-a interesat cel mai mult pe români în 2025: de la avertismentele agenţiilor de rating, războiul din Ucraina şi gazele din Marea Neagră la taxe şi modificări fiscale. Topul celor mai citite ştiri din 2025 pe ZF.ro Ziarul Financiar
11:45
Christine Lagarde, preşedinta Băncii Centrale Europene, câştigă în realitate cu peste 50% mai mult decât salariul pe care aceasta îl declară oficial. În 2024, Lagarde a primit 726.000 euro de la BCE, faţă de 466.000 cât a prezentat Banca Centrală în raportul oficial Ziarul Financiar
10:45
Radiografia comerţului alimentar în Europa Centrală şi de Est: România este singura piaţă unde chiar şi în 2024, un an marcat de incertitudine, toţi marii jucători au fost pe plus. |n Ungaria sunt scăderi pe linie Ziarul Financiar
10:30
Piaţa hotelieră a pus frâna la deschiderile de noi hoteluri, însă grupurile internaţionale rămân interesate de potenţialul turismului local. Ce hoteluri de brand internaţional au fost deschise în 2025? Ziarul Financiar
09:15
Atenţie, contribuabili: Programul webinariilor ANAF din prima lună a anului 2026 Ziarul Financiar
08:30
Bursă. Investitorii aleg diversificarea: Pieţele internaţionale şi cele emergente au depăşit acţiunile americane în 2025. La Bucureşti, indicele BET a crescut de trei ori peste S&P 500 Ziarul Financiar
08:15
Cu ce lecţii rămân participanţii la Bursa de Valori după 2025? Gabriel Aldea, Investimental: Au avut de câştigat cei cu o strategie bine definită şi cei care nu au reacţionat impulsiv la volatilitate Ziarul Financiar
07:15
ZF AGROPOWER. Cum a reuşit producătorul lactatelor Gabriella din Mureş să intre în marile lanţuri de magazine ”Prelucrăm 15.000 de lapte pe zi în medie, nu suntem o fabrică mare” Ziarul Financiar
1 ianuarie 2026
21:15
Clubul morţii: bilanţul incediului devastator de la petrecerea din celebra staţiune elveţiană de lux Crans-Montana creşte la 47 de morţi şi 115 răniţi. Se încearcă confirmarea dacă este sau nu şi un român. Mărturia unui supravieţuitor: A fost haos total. Erau foarte mulţi oameni care încercau să scape. Era arhiplin şi oamenii se călcau unii pe alţii încercând să iasă Ziarul Financiar
21:00
Cel puţin 40 de morţi şi peste 100 de răniţi în „coşmarul” de Anul Nou din Elveţia Ziarul Financiar
19:15
Rusia calcă pedala fiscală la început de 2026 şi măreşte TVA-ul până la 22%. Măsura este planificată să aducă anul acesta circa 15 miliarde de dolari la bugetul de stat Ziarul Financiar
17:45
Fondurile suverane ating un nivel record de 15.000 de miliarde de dolari investiţi şi pariază masiv pe inteligenţa artificială şi tehnologie. Valul investiţional este condus de Orientul Mijlociu cu 43% din totalul capitalului investit la nivel mondial Ziarul Financiar
17:15
Tragedie în Elveţia în noaptea de Revelion: 40 de morţi şi peste 100 de răniţi după un incendiu într-o staţiune de schi de lux Ziarul Financiar
17:15
Apple reduce producţia şi promovarea Vision Pro, primul său dispozitiv de realitate mixtă, marcând unul dintre rarele eşecuri ale gigantului tehnologic Ziarul Financiar
17:00
Incendiul din Elveţia a fost provocat de o petardă. „Cineva a aprins o petardă în interiorul localului, iar acestă petardă a aprins tavanul, provocând incendiul” Ziarul Financiar
17:00
Guvernul schimbă radical finanţarea medicilor de familie din 2026: Începând cu 1 ianuarie 2026, doar 25% din bugetul alocat medicilor de familie va fi direcţionat către plata per capita, în timp ce 75% va merge către plata pe serviciu medical efectiv prestat Ziarul Financiar
15:00
Calendarul sărbătorilor legale 2026: Câte zile libere mai au angajaţii din România până la sfârşitul anului. Când sunt următoarele zile libere pentru români Ziarul Financiar
15:00
Veşti bune pentru milioane de salariaţi: Angajaţii vor avea parte de o minivacanţă de patru zile Ziarul Financiar
13:45
Anul 2025 în 11 ştiri. Zi de zi, paginile albe devin pagini de informaţie, de întrebări, răspunsuri, de conţinut creat din dezbateri, din idei, din preocupări. Cu ce am rămas la final de 2025 din miile de ştiri bune scrise de colegii mei. Am ales 11, dar pot fi 100 sau 1.000 Ziarul Financiar
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.