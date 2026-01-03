CNAIR: Restricţii de trafic luni, marţi şi miercuri pe DN7
Ziarul Financiar, 3 ianuarie 2026 15:45
Luni, marţi şi miercuri sunt impuse restricţii de trafic pe DN7 Piteşti-Râmnicu Vâlcea-Vestem, anunţă Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale.
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 15 minute
15:45
Luni, marţi şi miercuri sunt impuse restricţii de trafic pe DN7 Piteşti-Râmnicu Vâlcea-Vestem, anunţă Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale.
15:45
Acum 4 ore
13:30
Consilieri europeni pentru securitate naţională au ajuns la Kiev. Coaliţia de Voinţă se reuneşte # Ziarul Financiar
Consilierii europeni pentru securitate naţională au sosit la Kiev sâmbătă pentru a participa la o reuniune la nivel înalt a Coaliţiei de Voinţă.
13:15
Primele patru victime ale incendiului din Crans-Montana, identificate. Corpurile, predate familiilor # Ziarul Financiar
Primele patru victime din incendiul care a cuprins în noaptea de Revelion un bar din Crans-Montana, Elveţia, au fost identificate, iar corpurile lor au fost predate familiilor.
12:45
12:00
12:00
Acum 6 ore
11:30
11:30
11:00
11:00
11:00
Atac american în Venezuela: Guvern: Întreaga ţară trebuie să se mobilizeze pentru a învinge # Ziarul Financiar
Preşedintele Trump a ordonat atacuri asupra unor obiective din Venezuela, inclusiv asupra unor instalaţii militare, au declarat oficiali americani pentru CBS News. Guvenul din Venezuela a reacţionat: „Întreaga ţară trebuie să se mobilizeze pentru a învinge această agresiune imperialistă”.
10:45
10:15
Acum 8 ore
09:45
Temperaturile medii vor fi, până în 19 ianuarie, mai scăzute decât cele specifice acestei perioade, se arată în prognoza publicată vineri de Administraţia Naţională de Meteorologie.
09:45
09:15
08:30
Acum 12 ore
07:30
Acum 24 ore
22:00
21:45
18:45
18:00
17:00
16:30
16:30
16:30
Ieri
14:30
13:15
Daiana Lupu duce mai departe reţetele bunicii ei şi redă oamenilor gustul copilăriei prin proiectul La Delicii, brutărie şi cofetărie din Banloc, judeţul Timiş. „Îmi doresc ca fiecare persoană care aude de brandul nostru să se ducă automat cu gândul la copilărie, să aibă acel sentiment de libertate” # Ziarul Financiar
12:45
12:00
11:45
11:45
10:45
10:30
09:15
08:30
08:15
07:15
1 ianuarie 2026
21:15
Clubul morţii: bilanţul incediului devastator de la petrecerea din celebra staţiune elveţiană de lux Crans-Montana creşte la 47 de morţi şi 115 răniţi. Se încearcă confirmarea dacă este sau nu şi un român. Mărturia unui supravieţuitor: A fost haos total. Erau foarte mulţi oameni care încercau să scape. Era arhiplin şi oamenii se călcau unii pe alţii încercând să iasă # Ziarul Financiar
21:00
19:15
17:45
17:15
17:15
17:00
17:00
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.