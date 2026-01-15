Machado anunţă că i-a oferit lui Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace

00:30

Mesajul ”Marş la Moscova!” a fost afişat, joi seară, pe clădirile din Piaţa Universităţii în timpul protestului AUR. Jandarmii au intervenit pentru a-i opri pe manifestanţii care au observat că un motociclist foloseşte un aparat cu laser pentru a-l afişa, forţele de ordine prevenind un conflict. Totodată, jandarmii i-au solicitat motociclistului să părăsească zona, acesta conformându-se. Iniţiatorii demersului susţin, într-un mesaj pe reţelele de socializare, că cei are au organizat protestul sunt ”trădători care manipulează o masă de români simpli, cu bune intenţii şi cu nevoi reale”.