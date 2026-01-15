Machado anunţă că i-a oferit medalia Premiului Nobel pentru Pace
News.ro, 16 ianuarie 2026 00:50
Şefa opoziţiei venezuelene Maria Corina Machado a anunţat joi, în faţa sediului Capitoliului, că i-a oferit preşedintelui american Donald Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace pe care la primit în 2025, relatează The Associated Press.
• • •
Acum 30 minute
01:10
Acum o oră
00:50
Acum 2 ore
00:30
Doi bărbaţi mor în Rusia, striviţi de zăpadă căzută de pe acoperişuri, în Kamceatka, unde nămeţi ajung până la etajul doi. Moscova trimite armata să deszăpezească drumuri acoperite de troiene de până la patru metri înălţime. Stare de urgenţă la Petropavlo # News.ro
Doi bărbaţi au murit joi, striviţi de o masă de zăpadă care a căzut de pe acoperişurile unei case şi unui imobil, în urma unor ninsori de mare amploare în Peninsula rusă Kamceatka, în Extremul Orient rus, un teritoriu îndepărtat în care drumuri şi case au fost îngropate de nămeţi, relatează AFP.
00:30
Mesajul ”Marş la Moscova!”, afişat pe clădirile din Piaţa Universităţii în timpul protestului AUR. Jandarmii au intervenit şi i-au cerut bărbatului care l-a postat să plece. Câţiva protestatari au înjurat. Mesajul iniţiatorilor demersului # News.ro
Mesajul ”Marş la Moscova!” a fost afişat, joi seară, pe clădirile din Piaţa Universităţii în timpul protestului AUR. Jandarmii au intervenit pentru a-i opri pe manifestanţii care au observat că un motociclist foloseşte un aparat cu laser pentru a-l afişa, forţele de ordine prevenind un conflict. Totodată, jandarmii i-au solicitat motociclistului să părăsească zona, acesta conformându-se. Iniţiatorii demersului susţin, într-un mesaj pe reţelele de socializare, că cei are au organizat protestul sunt ”trădători care manipulează o masă de români simpli, cu bune intenţii şi cu nevoi reale”.
00:10
Irineu Darău, optimist cu privire la aderarea României la OCDE: Soluţia nu e niciodată izolaţionismul. Izolaţionismul economic nu înseamnă patriotism, cred că înseamnă trădare de ţară # News.ro
Irineu Darău, ministrul Economiei, se arată optimist cu privire la aderarea României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE). El spune că izolaţionismul economic nu înseamnă patriotism, ci, în opinia sa, înseamnă trădare de ţară.
00:10
Formaţia AC Milan, cu Matteo Duţu rezervă, a învins, joi seară, în deplasare, cu scorul de 3-1, echipa Como, într-un meci din etapa a 16-a a campionatului Italiei.
00:00
Ministrul Economiei: Scandalul Mercosur, absolut inutil, dacă nu contraproductiv. Pentru industrie, beneficiul este uriaş # News.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, admite că, în acordul Mercosur, susţinut de România, există riscuri în ceea ce priveşte agricultura, însă spune că ministrul de resort trebuie ”să găsească mijloace” pentru a rezolva eventualele probleme. Darău dezvăluie că, în pofida unei corespondenţe bogate între Ministerul Economiei şi cel al Agriculturii pe subiectul Mercosur, Ministerul Agriculturii nu a transmis niciodată ”studii clare, cu cifre” către cel al Economiei. Darău aminteşte că, de-a lungul anilor, guvernările PSD au susţinut acordul Mercosur, despre care se discută de peste un deceniu, iar în presa vremii erau publicate ”articole triumfaliste, pe bună dreptate”, pe acest subiect.
00:00
FC Dinamo a anunţat, joi, despărţirea de fotbalistul Charalampos Kyriakou.
15 ianuarie 2026
23:50
Un judecător brazilian dispune transferul ”de îndată” al lui Bolsonaro într-o închisoare cu condiţii ”mai favorabile”. Fostul şef de stat este încarcerat în sediul Poliţiei Federale din Brasilia # News.ro
Un judecător brazilian a dispus ca fostul preşedinte brazilian de extremă dreapta Jair Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare cu privire la o tentativă de lovitură de stat, să fie transferat într-o închisoare cu condiţii ”mai favorabile” decât locul în care este încarcerat în prezent, relatează AFP.
23:50
Bundesliga: Augsburg – Union Berlin, scor 1-1. Partida, întreruptă de un protest al suporterilor # News.ro
Mingi de jucărie şi alte obiecte au fost aruncate pe teren, în timp ce fanii protestau faţă de programul Bundesligii, forţând o întrerupere de cinci minute a meciului dintre Augsburg şi Union Berlin, joi.
23:40
Irineu Darău: Primul test de maturitate al coaliţiei e primul buget pe care îl facem. Cred că este un semi-eşec până acum că nu am făcut bugetul înainte de sfârşitul anului # News.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău (USR), este de părere că elaborarea bugetului de stat este ”primul test de maturitate” al coaliţiei de guvernare. El cataloghează drept ”un semi-eşec” faptul că legea bugetului de stat nu a fost adoptată până acum şi atrage atenţia că, având în vedere procentele pe care partidele din coaliţia de guvernare le au, împreună, în Parlament, acestea pot reforma radical statul.
Acum 4 ore
23:30
Cuba a început joi să aducă un omagiu, în prezenţa liderului revoluţionar Raul Castro, celor 32 de militari cubanezi ucişi la începutul lui ianuarie, în timpul unei operaţiuni a Forţelor Speciale americane care a condus la capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, relatează AFP.
23:20
Ministrul Economiei: Scrisorile de aşteptări arată altfel decât arătau înainte. Ne pregătim în viitor pentru fiecare companie şi pentru evaluarea managementului pe alte criterii. Nu va mai fi atât de uşor să bifeze 17 indicatori din 20 # News.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, anunţă că scrisorile de aşteptări pentru managementul companiilor aflate în subordinea ministerului prevăd ţinte clare de performanţă. Măsurile sunt luate după ce, în trecut, predecesorul lui Darău, Radu Miruţă, a dezvăluit că directori de companii din subordinea ministerului au semnat contracte de management în care nu îşi asumă ţinte de performanţă, fiind cazuri în care obligaţiile managerilor sunt de a fi prezenţi, un anumit timp, la birou.
23:10
Ministrul Economiei: Orice restructurare trebuie făcută cu foarte multă grijă şi trebuie să ţină în instanţă. Trebuie găsită o formulă tehnică, juridică, prin care, la un moment dat, să mai şi putem schimba ceva la stat # News.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, afirmă că, în ceea ce priveşte restructurările din administraţia publică, ”trebuie măsurat de mai multe ori”, el atrăgând atenţia asupra faptului că deciziile legale care vor fi adoptate trebuie să fie solide în instanţele de judecată. ”Trebuie găsită în schimb o formulă, să zic, tehnică, juridică, prin care, la un moment dat, să mai şi putem schimba ceva la stat”, spune el.
23:00
Şeful puterii judiciare iraniene a desfăşurat personal - în faţa camerelor de luat imagini ale televiziunii de stat - interogatoriul unor manifestanţi arestaţi, alimentând temeri ale apărătorilor drepturilor omului cu privire la ”mărturisiri forţate” înscenate cu scopul de a insufla frică în Iran, relatează AFP.
22:50
Dr. Eugenia Bratu (INSP): Nu am da un drog copiilor cu bună-ştiinţă. Aşa cum nu am da copiilor cu bună-ştiinţă un drog, trebuie să avem grijă cum le dăm aceste medii digitale # News.ro
Eugenia Bratu, medic primar de sănătate publică şi management, şeful secţiei de promovarea sănătăţii din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP), atrage atenţia părinţilor că timpul excesiv petrecut de copii în mediul digital poate fi extrem de nociv. ”Aşa cum nu am da copiilor cu bună-ştiinţă un drog, trebuie să avem grijă cum le dăm aceste medii digitale”, spune Eugenia Bratu.
22:40
Cum pot autoevalua copiii dacă timpul petrecut pe telefon este prea mare. INSP explică, pe înţelesul celor mici, cum îşi pot da seama că au exagerat # News.ro
Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP), instituţie care în primele două luni ale anului derulează campania ”Fii conştient! Viaţa trăită online are consecinţe offline!”, explică, pe înţelesul copiilor, care sunt semnele care le arată că au exagerat cu timpul petrecut în faţa ecranelor.
22:40
Explozie la Poliţia Lugoj - A fost găstă o ţeavă, în subteran, de la care ar fi putut avea loc deflagraţia/ Primarul Călin Dobra spune că e a doua oară în mai puţin de o lună când sunt probleme la reţeaua de alimentare cu gaze naturale în zona centrală # News.ro
Deflagraţia care a dărâmat o anexă a Poliţiei Lugoj, judeţul Timiş, ar fi putut porni de la o ţeavă din subteran, care a fost găsită în urma cercetărilor făcute pe parcursul zilei de joi. Primarul Călin Dobra a declarat că este a doua oară în mai puţin de o lună când sunt probleme la reţeaua de alimentare cu gaze naturale în zona centrală a oraşului.
22:30
Antrenorii echipei norvegiene de sărituri cu schiurile au fost suspendaţi pentru manipularea echipamentului la Campionatele Mondiale din 2025 # News.ro
Trei antrenori ai echipei masculine norvegiene de sărituri cu schiurile au fost suspendaţi 18 luni şi amendaţi joi de Comitetul de Etică al FIS (FEC) pentru manipularea echipamentului de competiţie la Campionatele Mondiale de Schi Nordic de anul trecut de la Trondheim, relatează Reuters.
22:20
Opozanta venezueleană Maria Corina Machado, laureata Premiului Nobel pentru Pace în 2025, primită la masă de Trump, după o ”conversaţie lungă” cu Delcy Rodriguez, o ”persoană formidabilă”. Al şaselea petrolier confiscat. Prima vânzare de petrol venezuelea # News.ro
Opozanta venezueleană Maria Corina Machado, laureata Premiului Nobel pentru Pace în 2025, lua joi, la Casa Albă, masa cu Donald Trump, care a îndepărtat-o din strategia sa în Venezuela şi care nu digeră faptul că nu a fost distins anul trecut de către Comitetul Nobel, relatează AFP.
22:20
Vaslui: O femeie a murit după ce a fost prinsă sub roţile din spate ale autoturismului său, neasigurat corespunzător pe un teren înclinat # News.ro
O femeie din localitatea Buda, judeţul Vaslui, a murit, joi seară, după ce a fost prinsă sub roţile din spate ale propriului autoturism, care nu fusese asigurat corespunzător pe un teren în pantă.
22:10
Dr. Ciprian Ursu (INSP): Unu din patru adolescenţi prezintă un risc crescut de tulburări emoţionale care sunt manifestate cu preponderenţă în spaţiul şcolar. Dependenţa de ecrane este corelată cu acest risc # News.ro
Medicul Ciprian Ursu din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP) arată că, potrivit datelor existente, unu din patru adolescenţi români se află în risc crescut de tulburări emoţionale, acestea manifestându-se în special în mediul şcolar, care este considerat nesigur de unii dintre tineri. Medicul a explicat că dependenţa de ecrane este corelată cu acest risc privind tulburările emoţionale.
22:00
Dr. Ciprian Ursu (INSP): Vedem destul de des copii mai mici de doi ani cu telefonul în faţă. Telefonul nu se recomandă la vârste atât de mici, iar la vârste mai mari e nevoie de limită şi de pauze # News.ro
Părinţii care pun în faţa copiilor mici telefoane mobile, pentru ca aceştia să stea ”cuminţi”, fac o greşeală, telefoanele nefiind recomandate la vârste atât de mici, afirmă dr. Ciprian Ursu, medic primar de sănătate publică şi management la Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP). El vorbeşte despre limitele de timp care ar trebui impuse copiilor când este vorba despre telefonul mobil, dar şi despre pauzele care trebuie luate, periodic, de la gadgeturi.
22:00
Fotbalistul echipei Tottenham, Richarlison, va fi indisponibil două luni, a anunţat tehnicianul Thomas Frank, într-o conferinţă de presă. Jucătorul brazilian a suferit o accidentare la muşchii ischiogambieri.
21:50
UPDATE - Bolojan: Comisia Europeană a aprobat proiectele naţionale de apărare ale României, în valoare de peste 16 miliarde de euro, prin programul SAFE/ Printre proiectele cu finanţare asigurată se numără autostrăzile din Moldova # News.ro
Guvernul salută aprobarea de către Comisia Europeană a aplicaţiei depuse de România pentru finanţare prin instrumentul financiar SAFE (Security Action for Europe). Primele plăţi ar urma să fie făcute în luna martie. ”Comisia Europeană a aprobat proiectele naţionale de apărare ale României, în valoare de peste 16 miliarde de euro, prin programul SAFE”, a arătat premierul Ilie Bolojan, menţionând că astfel vor avea asigurată finanţarea autostrăzile din Moldova, dar va fi întărită şi industria de apărare.
21:40
Guvernul salută aprobarea de către Comisia Europeană a aplicaţiei depuse de România pentru finanţare prin Programul SAFE # News.ro
Guvernul salută aprobarea de către Comisia Europeană a aplicaţiei depuse de România pentru finanţare prin instrumentul financiar SAFE (Security Action for Europe), proiectele urmând a fi făcute publice săptămâna viitoare. Primele plăţi ar urma să fie făcute în luna martie.
Acum 6 ore
21:30
Ministerul Culturii anunţă că vrea să cumpere scrisorile dintre Veronica Micle şi Mihai Eminescu/ A fost lansat apelul de proiecte „Brâncuşi150” # News.ro
Ministerul Culturii a anunţat joi, de Ziua Culturii Naţionale, că vrea să achiziţioneze scrisorile dintre Veronica Micle şi Mihai Eminescu, fondul propus spre achiziţie cuprinzând aproximativ 400 de pagini de manuscris.
21:10
Un cetăţean canadian a fost ucis în Iran, în timpul manifestaţiilor împotriva regimului, anunţă joi Guvernul canadian, care arată cu degetul autorităţile iraniene, acuzate de faptul că reprimă în sânge această contestare populară, relatează AFP.
21:00
Volei feminin: CSO Voluntari, calificare în faza play-off a CEV Cup după ”set de aur” cu VfB Suhl Thuringen # News.ro
Vicecampioana CSO Voluntari s-a calificat joi, pe teren propriu, în faza play-off a CEV Cup, după ce a învins formaţia VfB Suhl Thuringen, scor 3-0, şi a câştigat şi ”setul de aur”, în manşa retur din optimi. Echipa germană a eliminat-o pe Dinamo Bucureşti în turul anterior.
21:00
Fetiţă de opt ani, elevă la o şcoală din Târgu Jiu, diagnosticată cu meningo-encefalită acută. Copila a fost transferată la Bucureşti # News.ro
O fetiţă de opt ani, elevă la o şcoală din municipiul Târgu Jiu, a fost diagnosticată cu meningo-encefalită acută, fiind transferată la un spital din Bucureşti. Copila a ajuns iniţial la spital în 8 ianuarie, fiind diagnosticată cu viroză respiratorie şi colică abdominală. Patru zile mai târziu, mama a adus-o din nou la Urgenţe, în stare mai gravă, fetiţa având şi un traumatism cranian vechi de câteva zile. Ea a fost dusă cu ambulanţa la un spital din Capitală, unde a rămas internată.
21:00
A început Anul Nadia 2026. “Să fie un an al inspiraţiei, al respectului şi al continuităţii”, spune marea gimnastă – VIDEO # News.ro
Nadia Comăneci a anunţat, printr-un mesaj postat în social media, că în România a început oficial Anul Nadia 2026. Ea îşi doreşte să fie un an “al inspiraţiei, respectului şi continuităţii” şi precizează că perfecţiunea “nu apare la întâmplare”.
20:50
Handbal masculin: Spania şi Franţa, victorii în primele meciuri de la CE2026; România debutează vineri # News.ro
Echipele Spaniei şi Franţei au obţinut victorii, joi, în primele meciuri de la Campionatul European. România debutează vineri, cu Portugalia, în grupa B. Antrenorul George Buricea: ”Sunt foarte încrezător şi cred mult în echipă!”.
20:50
Preşedintele francez Emmanuel Macron, care avea joi un ochi roşu, în timpul urărilor adresate armatei, a evocat ironic ”o trimitere involuntară la ochiul de tigru”, ”un semn al hotărârii”, relatează AFP.
20:40
Dâmboviţa: Elev bătut cu sălbăticie, într-un liceu. El a fost lovit în cap cu o bâtă de baseball şi a ajuns la spital. Agresorul nu este elev al unităţii şcolare şi a considerat că îi face dreptate fratelui său, care a avut un conflict cu victima # News.ro
Un incident violent a avut loc, joi, în Liceul ”Iordache Golescu” din oraşul Găeşti, judeţul Dâmboviţa, unde un tânăr de 19 ani a intrat în şcoală şi a agresat un elev de 17 ani, pe care l-a lovit cu o bâtă de baseball. Victima a fost transportată la spital. Agresiunea a fost cauzată de un conflict între elevul bătut şi fratele bătăuşului. Agresorul a fost reţinut.
20:20
Israelul anunţă că a desfăşurat atacuri împotriva Hezbollah în mai multe părţi ale Libanului, după ce a cerut locuitorilor să evacueze un sat, Sohmor, în sud # News.ro
Armata israeliană anunţă că a desfăşurat atacuri, joi, împotriva unor ţinte Hezbollah în mai multe părţi ale Libanului, după ce a cerut locuitorilor unui sat situat în sudul ţării să evacueze, relatează AFP.
20:10
20:00
Nicu Ştefănuţă: L-am văzut pe Nicuşor Dan de pe vremurile USR şi începutului USR-ului şi prea multe lume i-a cântat prohodul, de prea multe ori. Iar el a supravieţuit, şi a calculat şi a înaintat, mereu # News.ro
Europarlamentarul independent Nicu Ştefănuţă a declarat, joi, că l-a văzut pe Nicuşor Dan de pe vremurile USR şi începutului USR-ului şi prea multe lume i-a cântat prohodul de prea multe ori. Iar el a supravieţuit, şi a calculat şi a înaintat, mereu
19:50
UPDATE - Protest faţă de Guvern, organizat de AUR/ Participanţii, care au pornit în marş spre Piaţa Victoriei, scandează ”Călin Georgescu preşedinte!” # News.ro
Membri şi simpatizanţi ai formaţiunilor suveraniste protestează, joi seară, faţă de măsurile luate de Guvern, ei pornind în marş pe străzile Capitalei. Protestatariii scandează ”Jos Guvernul!”, ”Libertate, libertate!” şi ”Călin Georgescu preşedinte!”. Unii dintre ei au adus vuvuzele, alţii au huiduit. Traficul spre Piaţa Victoriei este blocat pe un sens. În Piaţa Victoriei, unii au scandat: ”Turul doi, înapoi”.
19:50
Robert Sălceanu, achiziţionat de Rapid de la Petrolul. “Un cadou de vis! Abia aştept să joc pe Giuleşti” # News.ro
Cluburile Rapid şi Petrolul au anunţat, joi, transferul fotbalistului Robert Sălceanu de la echipa din Ploieşti la gruparea giuleşteană.
19:40
Nicu Ştefănuţă: Urmează două voturi în plenul Parlamentului European, în următoarele două luni, pe Acordul Mercosur / Este o majoritate foarte, foarte subţire. Va fi bătaie pe acest vot # News.ro
Europarlamentarul independent Nicu Ştefănuţă, vicepreşedinte al PE, a declarat joi că urmează două voturi în plenul Parlamentului European, în următoarele două luni, pe Acordul Mercosur, el menţionând că este o majoritate foarte, foarte subţire şi va fi bătaie pe acest vot.
19:40
Cel puţin un rănit în Olanda, într-o ”explozie uriaşă” urmată de un incendiu în centrul Utrechtului. ”Este posibil ca persoane să fie în continuare îngropate sub dărâmături”, declară primarul Sharon Dijksma # News.ro
O ”explozie uriaşă” a răsunat joi în centrul oraşului Utrecht, în partea central-vestică a Olandei, declanşând un incendiu important, soldat cu cel puţin un rănit, anunţă autorităţile, relatează AFP.
Acum 8 ore
19:30
19:20
Ilie Bolojan, întâlnire Ali Yerlikaya, ministrul afacerilor interne din Republica Turcia / Premierul a salutat viziunea comună şi a transmis mulţumiri pentru reluarea participării Turciei la Poliţia Aeriană a NATO, pe teritoriul României # News.ro
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, l-a primit, joi, la Palatul Victoria, pe Ali Yerlikaya, ministrul afacerilor interne din Republica Turcia, care efectuează o vizită oficială în România, la invitaţia omologului român, viceprim-ministrul Cătălin Predoiu, ministru al afacerilor interne. Premierul a salutat viziunea comună şi cooperarea strânsă ca aliaţi şi a transmis mulţumiri pentru reluarea participării Turciei la Poliţia Aeriană a NATO, pe teritoriul României.
19:20
The Guardian: Miliardarul Ronald Lauder l-ar fi încurajat pe Trump să preia Groenlanda. Prietenul preşedintelui SUA are acum afaceri pe insulă şi ar fi obţinut un contract de exploatare a litiului şi în Ucraina # News.ro
Interesul lui Donald Trump pentru Groenlanda a fost stârnit încă din primul său mandat de omul de afaceri Ronald Lauder, un prieten vechi al preşedintelui, care avea interese comerciale directe în teritoriul danez, a povestit pentru The Guardian John Bolton, fostul consilier pentru securitate naţională de la Casa Albă, în prezent căzut în dizgraţia locatarului de la Casa Albă.
19:20
Papa Leon al XIV-lea primeşte în audienţă privată un grup de aproximativ 20 de rude ale victimelor de la Crans Montana # News.ro
Papa Leon al XIV-lea a primit joi în audienă privată, la Vatican, aproximativ 20 de rude ale victimelor incendiului sângeros de la Crans Montana, pe care i-a consolat şi încurajat, relatează AFP.
19:00
Arbitrul Marcel Bîrsan va conduce la centru partida FC Argeş – FCSB, care se va disputa vineri, de la ora 20.00, în etapa a 22-a a Superligii. Este primul meci din 2026 din principalul eşalon fotbalistic al României.
19:00
PIB-ul Germaniei a crescut cu 0,2% în trimestrul trei din 2025, după doi ani de recesiune, estimează Destatis # News.ro
Germania a înregistrat o creştere economică timidă în 2025, o creştere de 0,2% a PIB-ului antrenată de consumul privat şi public, după doi ani de recesiune, în pofida persistenţei unei crize industriale, potrivit unor prime estimări publicate joi de către Institutul Destatis, relatează AFP.
18:40
Lindsey Vonn poate domina probele de coborâre din Cupa Mondială la 41 de ani, dar nici măcar regina vitezei din SUA nu este imună la pierderea echipamentului. Vonn a postat joi pe reţelele de socializare un apel neobişnuit, după ce i-a dispărut un băţ de schi în Tarvisio, Italia, înaintea evenimentului din Cupa Mondială din acest weekend, relatează Reuters.
18:30
Polo: România, eşec cu Italia şi încheie pe locul 2 grupa D a CE; Croaţia sau Grecia, prima adversară din grupa principală F # News.ro
Naţionala României a fost învinsă joi, în ultimul meci din grupa D a Campionatului European, de reprezentativa Italiei, scor 20-6. Ambele echipe erau calificate anterior în faza grupelor principale. România va juca primul meci din grupa principală F sâmbătă, cu Croaţia sau Grecia.
18:30
Nicoleta Pauliuc (PNL) după ce un senator POT propune ca pacienţii bolnavi de cancer să plătească 5% din costul tratamentului: Parcă e dintr-un film. Dar e realitate. Şi e de neacceptat # News.ro
Senatoarea Nicoleta Pauliuc (PNL) afirmă, după ce un senator al Partidului Oamenilor Tineri propune, într-o iniţiativă legislativă, ca pacienţii bolnavi de cancer să plătească 5% din costul tratamentului, că parcă e dintr-un film, dar e realitate şi e de neacceptat. Ea menţionează că este o iniţiativă nedreaptă, cinică şi ruptă de realitatea dură pe care o trăiesc cei care luptă cu cancerul în fiecare zi.
