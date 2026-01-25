Ediţia 26 ianuarie 2026 epaper

Ziarul Financiar, 26 ianuarie 2026 01:00

Ediţia 26 ianuarie 2026 epaper

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar

Acum 15 minute
01:00
Dar mai departe de creşterile de taxe şi impozite, ce urmează? Tot aşteptând un plan de relansare economică al premierului sau un plan de ţară al preşedintelui, trece timpul şi riscăm să pierdem anul economic şi de business 2026 Ziarul Financiar
01:00
Ediţia 26 ianuarie 2026 epaper Ziarul Financiar
Acum o oră
00:30
Tot aşteptând un plan de relansare economică al premierului sau un plan de ţară al preşedintelui, trece timpul şi riscăm să pierdem anul economic şi de business 2026 Ziarul Financiar
00:15
După shinkflation, un nou fenomen în industria alimentară: „stretchflation“, sau arta de a vinde câteva grame în plus la un preţ disproporţionat Ziarul Financiar
00:15
Stellantis lansează producţia versiunii pe benzină a Fiat Grande Panda în Serbia Ziarul Financiar
00:15
Producătorul polonez de trenuri Newag a înregistrat vânzări record anul trecut Ziarul Financiar
00:15
China pregăteşte o mişcare care va schimba semnificativ piaţa energetică mondială Ziarul Financiar
00:15
Brazilia se îndreaptă către un boom al bateriilor, iar China va avea de câştigat Ziarul Financiar
00:15
Viena desemnează şeful unei companii energetice de stat în poziţia de director al autorităţii de reglementare a pieţei energiei Ziarul Financiar
00:15
Premierul Ilie Bolojan: Două treimi din administraţia din România are nevoie de o reducere de personal, pentru că aici sunt nişte costuri pe care tot românii le plătesc Ziarul Financiar
Premierul Ilie Bolojan spune că două treimi din administraţia din România are nevoie de o reducere de personal şi susţine că pachetul de reformă în administraţie contribuie la corectarea dezechilibrelor, face administraţia mai eficientă şi mai orientată spre cetăţeni.
00:15
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Adrian Codirlaşu, CFA: Un deficit bugetar mai mic ar avantaja Bursa de Valori; între timp, politica fiscală rămâne principalul risc Ziarul Financiar
Reducerea deficitului bugetar sub nivelurile antici­pate ar putea îmbunătăţi climatul pentru piaţa de capital prin limitarea riscului unor noi creşteri de taxe şi prin relaxarea presiunii asu­pra finanţării sta­tului. Un necesar mai redus de îm­pru­muturi ar pu­tea duce, în consecinţă, la do­bânzi mai mici – un element fa­vo­rabil evoluţiei indicilor bur­si­eri, argumentează Adrian Codirlaşu, vicepreşedinte al CFA România, invitat la emi­si­unea ZF Deschiderea de Astăzi.
00:15
Groupama: În 2026, optimismul este o decizie strategică. Optimismul poate deveni unul din motoarele businessurilor Ziarul Financiar
Compania de asigurări Groupama vede cu optimism evoluţie pieţei şi a businessului în anul 2026. Acest optimism este susţinut de investiţii, susţin reprezentanţii companiei.
00:15
Afaceri de la zero. Andrei Pop şi Radu Jlobniţchi, doi ghizi montani care lucrează în project management, au creat Up The Mountains, un proiect care te scoate din casă şi te invită în drumeţii pe munte în fiecare weekend: „Scopul nostru nu e să facem performanţă sau să demonstrăm ceva. Vrem doar să dăm mai departe dragostea faţă de munte“ Ziarul Financiar
Andrei Pop şi Radu Jlobniţchi trăiesc de luni până vineri în ritmul alert al muncii de birou. Unul în Cluj-Napoca, celălalt în Bucureşti. Amândoi lucrează în project management, fiecare în domeniul său: Andrei Pop în resurse umane, iar Radu Jlobniţchi în tehnologie şi aviaţie.
00:15
Vietnamul comunist, concurent al Chinei, sprintează economic şi ţinteşte un nou model de creştere bazat mai mult pe ştiinţă şi tehnologie Ziarul Financiar
În arena cu mize mari a lanţuri­lor globale de aprovizionare, Vietna­mul este numele aflat pe buzele tuturor. Pe măsură ce multinaţiona­lele se luptă să-şi reducă riscurile legate de China, Vietnamul devine un beneficiar major, cu exporturi în creştere către SUA şi investiţii străine directe continue.
00:15
ZF Tech Day. Alin Niţă, Dahua Technology: Anul acesta vrem să creştem pe segmentele de alarme, efracţie şi videointerfonie în România şi să extindem utilizarea camerelor termice în industrie şi mediu Ziarul Financiar
Dahua Technology, unul dintre liderii globali în producţia de echipamente de supraveghere video cu un business de aproape 90 milioane de lei pe plan local, îşi concentrează anul acesta eforturile pe dezvoltarea unor segmente complementare activităţii de bază în România: sistemele de alarmă, efracţie, videointerfonie, dar şi camere termice şi display-uri LED.
00:15
Continental Anvelope va angaja 150 de oameni la noul centru de servicii regional din Timişoara Ziarul Financiar
Grupul Continental Anvelope a început dezvoltarea la Timişoara a unui centru de servicii regional pentru EMEA (Europa, Orientul Mijlociu şi Africa) pentru IT, resurse umane, achiziţii şi alte activităţi care va avea 150 de noi salariaţi, a anunţat la sfârşitul săptămânii Şerban Nicolescu CEO-ul Continental Anvelope în cadrul evenimentului „Continental. Industrie cu impact“ desfăşurat la Timişoara.
00:15
Linia de tren care leagă Gara de Nord de Henri Coandă a depăşit 1,5 milioane de pasageri Ziarul Financiar
Linia de cale ferată Gara de Nord – Aeroportul interna­ţional Henri Coandă, o investiţie de 120 de milioane de euro, a depăşit traficul de 1,5 milioane de pasageri în primele 11 luni ale anului trecut, în creştere faţă de perioada similară a anului anterior.
00:15
„Autostrada înseamnă şansa ca Moldova să intre real pe harta economică mare a României“ Ziarul Financiar
Autostrada Moldovei, cel mai mare proiect de infrastructură rutieră, reprezintă eficientiza­rea operaţiunilor pentru transportatorii de mărfuri, timpi reduşi de tranzit, costuri predictibile şi o planificare mult mai bună a curselor, susţine Ovidiu Plăcintă, fondatorul com­paniei Express Euroscan din Suceava, care a cumpărat în 2024 un alt business în transporturi, Denis Spedition din Bucureşti, precum şi Denis Spedition Gmbh înregistrată în Germania.
00:15
Americanii ne dau o şansă. Citi: Perspectiva ratingului României poate fi îmbunătăţită, dacă se aplică pachetul fiscal ambiţios Ziarul Financiar
Îmbunătăţirea finanţelor României, a situaţiei fiscale, ar putea aduce o îmbunătăţire a perspectivei ratingului României (outlook - engl.), care acum este „negativă“.
00:15
Harta imobiliară a României. În jumătate din ţară piaţa de locuinţe se rezumă la reşedinţa de judeţ: „O pondere foarte mare a oraşului reşedinţă de judeţ în totalul tranzacţiilor este sinonimă cu o dezvoltare economică mai slabă a localităţilor din respectivul judeţ“ Ziarul Financiar
Piaţa imobiliară româ­nească a încheiat anul 2025 cu un număr de 159.879 de unităţi indi­viduale tranzacţionate, în scădere cu 5,4% comparativ cu cele 168.960 de locuinţe vândute în 2024, potrivit statisticilor Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI).
00:15
Şerban Nicolescu, CEO-ul Continental Anvelope Timişoara: Luptăm cu alte fabrici din grup să menţinem volumele de producţie în România. Preţul energiei şi timpii de obţinere a autorizaţiilor sunt factori cheie Ziarul Financiar
Reprezentanţii Conti­nen­­­tal Anvelope Timi­şoa­­ra, cel mai mare produ­cător de anvelo­pe local, parte a gru­pu­lui ger­man Con­ti­nental, spun că au ca obiectiv men­­­­ţi­ne­rea şi creşterea volu­melor de pro­ducţie din România, dar preţul e­ner­giei şi tim­pii lungi pentru obţinerea au­tori­zaţiilor sunt prin­ci­palele obstacole.
00:15
Optimismul investitorilor e la nivel înalt în pofida încetinirii economiei. Guvernul a avizat în 2025 peste 500 de investiţii şi tranzacţii de peste 2 mil. euro în România, cele mai multe din ultimii trei ani Ziarul Financiar
În perioada 2023-2025 (până la 15 de­cembrie), România a beneficiat de mai bine de 1.000 de investiţii de peste 2 mil. euro, realizate fie de companii străine, fie româneşti. E vorba atât de investiţii de la zero, cât şi de extinderi sau de tranzacţii. Dintre acestea, mai bine de jumătate au fost aprobate în 2025, semn că România e în continuare pe radarele investitorilor.
Acum 4 ore
22:15
Europa se confruntă cu o criză sturcturală a sistemelor de pensii şi nu mai poate evita creşterea vârstei de pensionare. Studiul de caz al Spaniei explică motivele economice Ziarul Financiar
21:45
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie luni, 26 ianuarie 2026, ora 09.30 cu Marcel Murgoci, Director de tranzacţionare, Estinvest Ziarul Financiar
Acum 6 ore
20:45
Când la gaze, energie verde şi centrale nucleare Europa este dependentă de importuri de la parteneri toxici, securitatea energetică este o iluzie Ziarul Financiar
20:45
Budapesta nu va fi probabil capătul liniei feroviare Budapesta-Belgrad, unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură din istoria Ungariei. Viena s-ar putea alătura acestuia Ziarul Financiar
Calea ferată Budapesta-Belgrad, un proiect comun al Chinei, Ungariei şi Serbiei, nici nu s-a deschis încă şi deja circulă zvonuri despre extinderi ale acesteia, notează Daily News Hungary.
20:15
Cum a ajuns Anca Damaschin, arhitectă, să facă un business din restaurarea clădirilor: De fiecare dată când atingem o structură istorică, preluăm poveştile oamenilor dinaintea noastră şi le spunem mai departe Ziarul Financiar
20:15
Criza internă din SUA se adânceşte: Protestele s-au extins în întreaga ţară, după ce a doua victimă a fost împuşcată de agenţii ICE în Minneapolis. Liderul democraţilor din Senat a promis că va bloca guvernul dacă Republicanii nu taie finanţarea pentru Homeland Security Ziarul Financiar
20:15
Dragoş Dragoteanu, Euroest Invest: Vând urgent apartament fără apă caldă şi căldură Ziarul Financiar
20:15
Şeful Statului Major al Apărării, Generalul Gheorghiţă Vlad: În perioada următoare urmează să fie dislocat în România un detaşament de soldaţi americani dotaţi cu tancurile Abrahms Ziarul Financiar
19:15
Business MAGAZIN. Cine este Mădălina Cocan, cofondatoare Lăptăria cu Caimac: „Viaţa în sine este motivaţie. Nu avem nevoie de motive ca să trăim... iar a trăi înseamnă, mereu, să mergem mai departe” Ziarul Financiar
Acum 8 ore
17:45
Consilierul prezidenţial Burnete: Avem nevoie de mai multe companii româneşti care să investească în afara ţării. Un fond suveran sau o mică parte din banii din Pilonul 2 pot sprijini extinderea regională a companiilor româneşti Ziarul Financiar
Acum 12 ore
16:30
Noi tensiuni: Preşedintele Trump a ameninţat că va impune tarife vamale de 100% asupra Canadei dacă va semna acordul discutat cu Beijingul Ziarul Financiar
16:15
Cine este David Aron, cel care a preluat conducerea Alpin Group şi să facă din celebrul Alpin din Poiana Braşov un brand hotelier naţional munte, mare, Bucureşti. 10 sfaturi pentru tinerii care îşi încep cariera Ziarul Financiar
16:15
Cum încearcă Dragoş Ungureanu şi soţia lui Camelia să cucerească piaţa de praline cu Atelier Cortez: Până acum am investit 150.000 de euro şi avem o creştere de peste 30% anual Ziarul Financiar
16:00
Cum a reuşit un tânăr de 24 ani din judeţul Argeş să pornească o afacere din studenţie care încă este şi astăzi în picioare. Businessul are acum afaceri de peste 11 mil. euro Ziarul Financiar
15:45
Radu Burnete, consilier economic prezidenţial: Davos 2026. Cum vom spori relevanţa României în noua lume Ziarul Financiar
15:45
Cine este în spatele DeSoi, unul dintre cele mai cool branduri de restaurante din Bucureşti de la ora actuală Ziarul Financiar
15:30
Radu Burnete, consilierul economic al premierului Bolojan: Davos 2026. Cum vom spori relevanţa României în noua lume Ziarul Financiar
15:30
România în cifre: Locul 2 în regiune ca PIB, locul 4 la număr de companii mari, locul 1 la marja de profit Ziarul Financiar
15:30
Cine este Oana Jinga, cofondatoarea Dexory, un startup de robotică fondat de 3 români la Londra şi care a reuşit să ia o finanţare de nu mai puţin de 165 mil. dolari: Compania a creat cel mai înalt robot autonom din lume, o maşinărie de 16 metri Ziarul Financiar
15:00
Cum vede viitorul capitalismul Larry Fink, şeful BlackRock, cel mai influent om de pe pieţele financiare ale lumii: Inteligenţa Artificială ar putea deveni următorul mare eşec al capitalismului. Beneficiile enorme ale bogăţiei din anii ’90 încoace nu au fost distribuite echitabil. Ideologia capitalistă care împinge AI o face în detrimentul majorităţii care trăieşte din salarii Ziarul Financiar
14:30
Dragoş Damian, Terapia Cluj: Nicuşor Dan, mâine, 26 ianuarie, Ursula vor der Leyen şi Narendra Modi semnează la New Delhi ”the mother of all deals”. Iată strategia economică de care avem nevoie: România să devină poartă de intrare şi capăt de pod pentru India în Europa Ziarul Financiar
Acum 24 ore
11:30
Vrei să îţi deschizi o afacere? Află aici care sunt provocarile fiscale pentru 2026 VIDEO Ziarul Financiar
01:45
Salarii de bancheri: Goldman Sachs i-a plătit directorului general David Solomon 47 mil. dolari anul trecut, cu 21% mai mult decât în 2024 şi maximum de când a preluat conducerea băncii Ziarul Financiar
Ieri
00:45
Ce spune ministrul Energiei despre liberalizarea preţului la gaze. Bogdan Ivan: Facturile la gaze nu vor creşte dramatic, România este pregătită pentru orice scenariu Ziarul Financiar
24 ianuarie 2026
22:45
BREAKING. Tensiunile sar în aer în SUA: Încă o persoană a fost împuşcată mortal de agenţii ICE în Minneapolis. Este al doilea deces în această lună în zonă Ziarul Financiar
18:45
Noi tesnsiuni: Preşedintele Trump a ameninţat că va impune tarife vamale de 100% asupra Canadei dacă va semna acordul discutat cu Beijingul Ziarul Financiar
18:00
Prima reacţie oficială după încheierea negocierilor de pace directe Rusia–Ucraina–SUA. Ministerul rus de Externe: Moscova rămâne deschisă continuării dialogului Ziarul Financiar
14:45
Ce spune Nicuşor Dan despre Consiliului pentru Pace al lui Donald Trump: nu se pune problema ca România să plătească 1 miliard de dolari în următorii 3 ani Ziarul Financiar
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.