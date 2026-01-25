Ediţia 26 ianuarie 2026 epaper

00:15

În perioada 2023-2025 (până la 15 de­cembrie), România a beneficiat de mai bine de 1.000 de investiţii de peste 2 mil. euro, realizate fie de companii străine, fie româneşti. E vorba atât de investiţii de la zero, cât şi de extinderi sau de tranzacţii. Dintre acestea, mai bine de jumătate au fost aprobate în 2025, semn că România e în continuare pe radarele investitorilor.