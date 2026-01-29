Președintele consiliului județean, Nicușor Halici, prezent la inaugurarea Creșei „Sfânta Ana“ din Odobești

15:10

Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Dacă la Focșani jandarmeria a aplicat sancțiuni contravenționale în valoare totală de 9.000 de lei, la Iași au fost aplicate sancțiuni în cuantum de 28.000 de lei în urma incidentelor contextualizate de manifestările prilejuite de Ziua Unirii Principatelor Române. Astfel, pe 24 ianuarie, în timpul evenimentelor dedicate Unirii Principatelor Române, un bărbat din București, care […] Articolul Sancțiuni drastice și pentru cei care au protestat la Iași, pe 24 ianuarie! Unul dintre ei are de plătit o sancțiune de 2.000 de euro! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.