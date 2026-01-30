Cluburile de sport particulare, obligate să plătească în continuare „zeciuială” pentru folosirea Stadionului Milcov!

13:10

Săptămâna trecută, 18 beneficiari ai Locuinței Maxim Protejate Dumbrăveni au participat la o excursie cu caracter spiritual, posibilă datorită sprijinului a două persoane din comunitate care au ales să rămână anonime. Programul a inclus vizite la Catedrala Mitropolitană din Iași, unde participanții s-au recules la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, la Mănăstirea „Sfinții Împărați Constantin și […] Doi oameni de bine au sponsorizat un scurt pelerinaj pentru mai multe persoane din sistemul de protecție socială al DGSPC Vrancea