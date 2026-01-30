Horoscopul zilei de 31 ianuarie 2026
Jurnal de Vrancea, 31 ianuarie 2026 00:10
Berbec (21 martie – 19 aprilie) Ziua de astăzi aduce oportunități neașteptate în carieră. Fii deschis la propuneri noi și evită deciziile impulsive. Relațiile personale se vor simți mai apropiate dacă acorzi timp sincer celor dragi. Taur (20 aprilie – 20 mai) Este un moment potrivit pentru a pune ordine în finanțe și a-ți revizui
• • •
Acum o oră
00:10
Acum 6 ore
18:50
Noi cantități de droguri descoperite de autoritățile din Vrancea! Acestea soseau prin firme de curierat # Jurnal de Vrancea
La data de 28 ianuarie 2026, în continuarea cercetărilor efectuate într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de de trafic internațional de droguri de risc şi trafic de droguri de risc, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Vrancea, au indisponibilizat alte 15 kilograme drog de risc (canabis) introduse în
Acum 8 ore
17:30
Teren de peste 200 de hectare la Vânători, transmis în domeniul public al județului Vrancea pentru o investiție de amploare # Jurnal de Vrancea
Încă un pas concret pentru atragerea investițiilor majore în județul Vrancea! Președintele Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici, a inițiat un proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere a unui teren în suprafață totală de 2.050.980 mp din domeniul public al comunei Vânători în domeniul public al județului Vrancea, în vederea realizării unor investiții strategice care
Acum 12 ore
15:40
Cluburile de sport particulare, obligate să plătească în continuare „zeciuială” pentru folosirea Stadionului Milcov! # Jurnal de Vrancea
Consilierii județeni de la PSD și AUR au votat astăzi în acord deplin împotriva unui amendament adus la regulamentul de funcționare al Stadionului Milcov din Focșani, inițiat de consilierul liberal Daniel Palade. Pe scurt, liberalii, susținuți de colegii de la USR, FD și PMP, au încercat eliminarea unor aspecte birocratice, legate de orar, dar și
14:50
Tânăr de 20 de ani, reținut pentru pornografie infantilă și șantaj! Victima – o adolescentă de 17 ani # Jurnal de Vrancea
La data de 29 ianuarie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Bacău au dispus reținerea unui inculpat în vârstă de 20 ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de pornografie infantilă și șantaj. Din actele de urmărire penală a reieșit că, începând cu luna iunie 2025, în baza
13:30
Incendiu la un autocamion pe raza comunei Valea Sării! Șoferul a făcut atac de panică # Jurnal de Vrancea
Pompierii militari din cadrul ISU Vrancea au intervenit astăzi în comuna Valea Sării, pe DN 2D, acolo unde un autocamion a luat foc. „La fața locului au fost mobilizate forțe și mijloace din cadrul Secției de Pompieri Vidra, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o ambulanță SMURD, în cooperare cu Serviciul Voluntar
12:50
VIDEO Liderul de sindicat al SAJ Vrancea îți spune cum poți avea asigurare de sănătate cu doar 600 de lei # Jurnal de Vrancea
Ionuț Bălan este liderul de sindicat al SAJ Vrancea și a devenit, deja, o figură cunoscută pe rețelele de socializare, acolo unde dă sfaturi extrem de utile pentru cei care nu se descurcă în hățișul legislativ din domeniul sănătății. De data aceasta, Ionuț Bălan vine cu câteva informații extrem de prețioase pentru cei care nu
12:10
Societatea comercială ROMAN & CO DIANA SRL a câștigat concursul pentru cea mai frumoasă vitrină din Focșani! Concursul "Vitrine de Crăciun", ediția a VII-a, care s-a adresat operatorilor economici din Municipiul Focșani, a ajuns la ultima etapă – anunțarea câștigătorilor. În urma jurizării, clasamentul final este următorul Locul I – SC ROMAN & CO DIANA
Acum 24 ore
11:20
Consiliul Județean Vrancea, prin Muzeul Vrancei, organizează miercuri, 4 februarie 2026, ora 12:00, la Muzeul Unirii din Focșani, o întâlnire cu istoricul Tudor DINU, profesor doctor abilitat la Universitatea București și cel mai recent volum al autorului: Grecia din România. Mănăstirile închinate din Țara Românească și Moldova, 1564-1866 (Editura Humanitas, 2025). Celebru prin faimoasele volume
11:10
Așezământ cultural modern, inaugurat la Jariștea datorită unei investiții prin CNI # Jurnal de Vrancea
Comunitatea din satul Jariștea beneficiază, începând de anul acesta, de un așezământ cultural complet reabilitat și modernizat, în urma unei investiții realizate de Compania Națională de Investiții (CNI). Proiectul, finalizat în cadrul obiectivului nr. 5/2026, a vizat reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea clădirii culturale din localitate. Lucrările au avut ca scop principal crearea unui spațiu
Ieri
00:40
Cauți un curs de stivuitorist în Focșani pentru a obține atestatul ISCIR necesar activității de manipulare a mărfurilor? Profesional New Consult îți oferă oportunitatea de a învăța tot ce trebuie să știi pentru a deveni un specialist certificat, într-un curs complet de teorie și practică. Înscrie-te acum și profită de ofertele speciale: – Reducere de
00:10
Berbec (21 martie – 19 aprilie) Astăzi energia ta este la cote maxime. Este o zi potrivită pentru inițiative noi și pentru a-ți urma instinctele. Evită deciziile impulsive în chestiuni financiare. Relațiile personale pot aduce surprize plăcute. Taur (20 aprilie – 20 mai) Vezi lucrurile cu mai multă claritate și vei găsi soluții creative pentru
29 ianuarie 2026
21:00
Între manuale și misiuni de salvare! Raluca, eleva din Focșani voluntar al SMURD la ISU Vrancea # Jurnal de Vrancea
În timp ce majoritatea elevilor de clasa a XII-a își numără zilele până la Bacalaureat, Raluca, elevă a Colegiului Tehnic „Ioan Mincu" din Focșani, își împarte timpul între manuale și misiuni de salvare. La doar 18 ani, ea este voluntar SMURD și paramedic, implicată direct în intervenții unde fiecare secundă poate face diferența. Pasiunea pentru
18:00
Avertisment dur pentru firmele din Focșani și Odobești: amenzi de până la 40.000 de lei pentru aruncarea deșeurilor în pubele populației # Jurnal de Vrancea
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Vrancea Curată lansează un avertisment ferm către firmele din municipiul Focșani și orașul Odobești care continuă să arunce deșeurile menajere și reciclabile la pubelele destinate populației. Practica este ilegală și va fi sancționată drastic, anunță reprezentanții asociației. Potrivit legislației naționale privind regimul deșeurilor și OUG nr. 92/2021, persoanele juridice au obligația
17:50
Președintele consiliului județean, Nicușor Halici, prezent la inaugurarea Creșei „Sfânta Ana“ din Odobești # Jurnal de Vrancea
Președintele Nicușor Halici a fost în mijlocul comunității din orașul Odobești și a participat alături de domnul Ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila și de domnul primar Nicolaș Gh Daniel la inaugurarea primei creșe din județul Vrancea realizată prin programul guvernamental „Sfânta Ana". „Îi felicit pe domnul primar și pe domnul ministrul
15:20
ULTIMA ORĂ Lovitură de teatru! Cazul Anei Barbosu se întoarce la TAS! Sportiva rămâne fără medalia de bronz câștigată la JO din 2024 # Jurnal de Vrancea
Scandalul medaliei de bronz din finala olimpică de gimnastică la sol de la Jocurile Olimpice Paris 2024 a luat o nouă turnură. Tribunalul Federal Elvețian a admis apelul depus de partea americană și a decis trimiterea cazului spre rejudecare la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS). Potrivit Golazo, în urma acestei hotărâri, Ana Maria Barbosu, în
14:50
14:40
Un accident rutier în care au fost implicate trei autovehicule, dintre care o ambulanță, s-a produs joi, 29 ianuarie, în jurul orei 13:00, pe DN85 – Bacău, în comuna Săucești, sat Bogdan Vodă. La fața locului au intervenit pompierii militari și poliția, pentru asigurarea zonei și stabilirea circumstanțelor în care s-a produs evenimentul rutier. Traficul
12:50
Accidentul rutier s-a produs în această dimineață, pe raza localității Bordeasca, comuna Tătăranu. Este vorba despre o coliziune față-spate dintre o autoutilitară și un autoturism. În urma impactului, cele două vehicule au părăsit partea carosabilă și aproape că au intrat în gardul unei gospodării de la marginea drumului, autoturismul lovind și un copăcel aflat acolo.
12:10
Femeie din Urechești, găsită decedată într-o plantație de viță-de-vie! Ea dispăruse de acasă miercuri dimineața # Jurnal de Vrancea
Femeia din Urechești se numea Maria Chipon și avea 85 de ani. Ea plecase de acasă în dimineața zilei de miercuri (28 ianuarie), în jurul orei 05.00, și de atunci nu a mai văzut-o nimeni. De altfel, femeia suferea de Alzheimer și nu era pentru prima oară când pleca de acasă. Autoritățile au declanșat cercetările
11:30
Vrancea și alte 7 județe din sud-estul României, cod galben de vânt până sâmbătă seara # Jurnal de Vrancea
Meteorologii au emis o avertizare cod galben de vânt valabilă de joi, 29 ianuarie, ora 22.00, până sâmbătă, 31 ianuarie, ora 20.00. Vor fi afectate Vrancea și alte șapte județe din sud-estul țării: Galați, Buzău, Brăila, Tulcea, Ilfov, Călărași și Constanța, adică sudul Moldovei, jumătatea estică a Munteniei și Dobrogea. În intervalul menționat, în sudul
11:00
Prima creșă modernă din Odobești și prima din județ pe fonduri UE a fost inaugurată oficial în prezența ministrului Dezvoltării # Jurnal de Vrancea
Orașul Odobești marchează un moment important pentru comunitate și pentru familiile tinere, odată cu inaugurarea primei creșe construite în localitate, numită „Sfânta Ana". Evenimentul a avut loc astăzi, în prezența ministrului Dezvoltării și Lucrărilor Publice, Cseke Attila, a președintelui Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici, și a primarului orașului, Daniel Nicolaș. Noua creșă a fost realizată
10:20
Este vorba despre un individ în vârstă de 20 de ani, din localitatea Vișani, județul Brăila. În urmă cu două zile, acesta a fost reținut pentru 24 de ore pentru săvârșirea infracțiunilor de viol săvârșit asupra unui minor, lovirea sau alte violențe și agresiune sexuală. Potrivit materialului probator, în perioada 19 noiembrie 2025 – 4
04:40
Un nou reper al frumuseții și încrederii în sine: se deschide, în Focșani, salonul Be Yourself Aesthetic # Jurnal de Vrancea
Industria frumuseții din oraș se îmbogățește cu un nou concept modern și rafinat: Be Yourself Aesthetic, un salon dedicat îngrijirii complete a corpului și feței, unde tehnologia de ultimă generație se îmbină armonios cu profesionalismul și atenția pentru detalii. Be Yourself Aesthetic își propune să devină mai mult decât un simplu salon de înfrumusețare. Este
Mai mult de 2 zile în urmă
00:10
Berbec (21 martie – 19 aprilie)Astăzi energia ta este la cote maxime, iar inițiativele pe care le începi au mari șanse de succes. Ai grijă însă să nu fii prea impulsiv în relațiile cu colegii sau partenerii. Un moment bun pentru activități creative și sportive. Taur (20 aprilie – 20 mai)Concentrează-te pe stabilitate și planificare.
28 ianuarie 2026
23:50
Strategie comună pentru dezvoltarea serviciilor de apă și canalizare în județul Vrancea: apă de calitate, investiții majore și prețuri corecte # Jurnal de Vrancea
Președintele Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici, a convocat marți și miercuri o serie de întâlniri de lucru la sediul Companiei de Utilități Publice SA, la care au participat primarii din județul Vrancea și conducerea operatorului regional. Scopul acestor întâlniri a fost prezentarea planului investițional pentru anul 2026, precum și purtarea unui dialog deschis cu reprezentanții
17:40
16:50
Pentru pompierii vrânceni, salvarea nu ține cont de specie, mărime sau de cât de complicată pare intervenția. Contează viața aflată în pericol. Astăzi, în municipiul Adjud, o pisică a căzut într-o fântână cu adâncimea de aproximativ 7 metri, rămânând captivă fără nicio șansă de a se salva singură. Apelul la numărul de urgență a mobilizat
16:10
Cadouri de Ziua Îndrăgostiților cu reduceri de până la 70% la Aurora Multimarket # Jurnal de Vrancea
Luna iubirii vine cu surprize speciale în toate magazinele Aurora Multimarket. În această perioadă, clienții sunt invitați să descopere campanii dedicate Zilei Îndrăgostiților, cu reduceri atractive și idei de cadouri pentru toate gusturile și bugetele. Promoții speciale pentru momente trăite în doi Pentru că unele lucruri sunt mai frumoase atunci când sunt împărtășite, Aurora Multimarket
15:30
15:20
Soțul, de 93 de ani și soția, în vârstă de 87 de ani, au fost găsiți fără viață în casa lor din cartierul Adjudu Vechi al municipiului Adjud. Echipajele de intervenție au sosit la fața locului în urma unui ap
14:50
ULTIMA ORĂ Accident pe Drumul Surăii! O mașină răsturnată și mai multe victime, printre care un copil! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În urmă cu puțin timp (în jurul orei 14.00), pe DJ 204D (cunoscut ca drumul Surăii) s-a produs un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme. Din informațiile noastre, se pare că a fost vorba despre o neacordare de prioritate la o intersecție. În urma impactului, o mașină în care se aflau trei […] Articolul ULTIMA ORĂ Accident pe Drumul Surăii! O mașină răsturnată și mai multe victime, printre care un copil! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În curul după-amiezii de astăzi, pompierii vrânceni au fost sesizați să intre într-un apartament de la etajul 4 al unui bloc situat pe strada Constructorului, din cartierul Sud Focșani. Vecinii au alertat autoritățile după ce proprietara imobilului nu mai dăduse niciun semn în ultima perioadă, nu răspundea la ușă sau la telefon. Pompierii au intrat […] Articolul Femeie din Focșani găsită spânzurată în casă apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:00
Rata șomajului a crescut ușor la final de an. Peste 263.000 de persoane fără loc de muncă înregistrate la nivel național # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La sfârșitul lunii decembrie 2025, rata șomajului înregistrat la nivel național a ajuns la 3,29%, în creștere ușoară față de luna precedentă, cu 0,01 puncte procentuale. Potrivit datelor oficiale, numărul total al șomerilor înregistrați a fost de 263.714 persoane. Din acest total, 61.155 de persoane au beneficiat de indemnizație de șomaj, în timp ce 202.559 […] Articolul Rata șomajului a crescut ușor la final de an. Peste 263.000 de persoane fără loc de muncă înregistrate la nivel național apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:50
ULUITOR Doi inși care vindeau boarfe fără acte legale, prinși în flagrant de jandarmii vrânceni! Și asta fără să tragă vreun pulan pe spinare! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Aflându-se în exercitarea misiunii încredințate, respectiv de a lupta cu faptele antisociale din Piața Obor a municipiului Focșani, jandarmii vrânceni au luat la ochi doi inși care vindeau haine pe tarabă. Suspicioși cum îi știm de la evenimentele publice, jandarmii s-au apropiat și au executat regulamentar o scurtă anchetă, atât cât le permite ordinul din […] Articolul ULUITOR Doi inși care vindeau boarfe fără acte legale, prinși în flagrant de jandarmii vrânceni! Și asta fără să tragă vreun pulan pe spinare! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:10
VIDEO Cum s-a produs accidentul de azi-noapte, din Focșani! Primăria anunță că de acum semafoarele vor funcționa și pe timpul nopții # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Primăria Focșani a publicat imagini cu accidentul produs azi-noapte în Focșani, zona Teatrul Municipal, la intersecția dintre Măgura și Cuza-Vodă. Camerele de supraveghere au surprins exact momentul impactului dintre cele două autoturisme, în urma căruia mai multe persoane au avut nevoie de spitalizare. De asemenea, se poate observa că tânărul de 18 ani nu a […] Articolul VIDEO Cum s-a produs accidentul de azi-noapte, din Focșani! Primăria anunță că de acum semafoarele vor funcționa și pe timpul nopții apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Primarul comunei Soveja, Ionuț Filimon, extrem de activ pe rețelele de socializare, vine cu o veste bună pentru cetățeni. Începând de astăzi, pe raza comunei circulă mijloace de transport public în regim gratuit pentru locuitori. Măsura, ne spune primarul pe Facebook vine (în special) în ajutorul celor mai în vârstă, care nu se mai pot […] Articolul Transport public gratuit pentru locuitorii Sovejei apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În seara de 26 ianuarie 2026, un apel la 112 a alertat polițiștii din comuna Străoane, după ce o femeie, de 36 de ani, a sesizat faptul că, pe fondul geloziei și al consumului de alcool, concubinul său, de 46 de ani, a amenințat-o verbal cu moartea și a părăsit locuința, afirmând că se va […] Articolul Sinucigaș din Vrancea, salvat în ultimul moment de polițiști apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:00
Patru morți și 17 răniți grav din cauza nerespectării vitezei legale și a condițiilor de drum în Vrancea, de la începutul anului # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Analiza accidentelor rutiere relevă faptul că, la nivel județean, nerespectarea regimului legal de viteză, sub cele două forme (neadaptată condițiilor de drum/viteză neregulamentară) reprezintă principala cauză generatoare de accidente rutiere grave, în pofida eforturilor depuse pentru reducerea numărului și gravității accidentelor rutiere produse din această cauză. La nivelul județului Vrancea, în cursul anului 2025, pe […] Articolul Patru morți și 17 răniți grav din cauza nerespectării vitezei legale și a condițiilor de drum în Vrancea, de la începutul anului apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:40
Percheziții în Vrancea într-un dosar de fraudă cu fonduri europene pentru tineri defavorizați # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Parchetul European (EPPO) a desfășurat marți o amplă acțiune în județul Vrancea, în cadrul unei anchete ce vizează suspiciuni de fraudă cu fonduri europene destinate sprijinirii tinerilor defavorizați. În total, au avut loc 25 de percheziții domiciliare în municipiul Focșani și în alte localități din județ, potrivit unei informări transmise de EPPO și citate de […] Articolul Percheziții în Vrancea într-un dosar de fraudă cu fonduri europene pentru tineri defavorizați apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un grav accident de circulație a avut loc în această dimineață, în jurul orei 5.00, pe Drumul Național 1B, pe tronsonul Buzău–Ploiești, la intersecția cu Drumul Județean 203C. Impactul violent dintre două autoturisme s-a soldat cu moartea unui bărbat și rănirea altor șase persoane. Potrivit informațiilor transmise de Biroul de presă al IPJ Buzău, în […] Articolul Accident grav pe DN 1B! Un bărbat a murit iar alte șase persoane au fost rănite apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:40
Sediul Secției de pompieri Vidra va intra în reabilitare cu bani europeni. Valoarea investiției – aproape 4 milioane de lei # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny“ al județului Vrancea, anunță semnarea contractului de finanțare pentru proiectul „Creșterea eficientei energetice a sediului Secției de Pompieri Vidra“, cod SMIS: 318092, finanțat în cadrul Programului Regional Sud- Est 2021-2027, Prioritatea 2 – O regiune cu localități prietenoase cu mediul și mai rezilientă la riscuri, Obiectiv Specific 2.1 […] Articolul Sediul Secției de pompieri Vidra va intra în reabilitare cu bani europeni. Valoarea investiției – aproape 4 milioane de lei apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:20
05:20
ULTIMA ORĂ Două mașini s-au făccut praf, azi-noapte, în centrul Focșaniului! Trei personae au ajuns la spital # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Accidentul rutier s-a produs în jurul orei 02.00, în noaptea de marți spre miercuri (27-28 ianuarie) aproape de centrul Focșaniului, la sensul giratoriu de la Teatrul Municipal (fosta Casă a Cărții). Au fost implicat două autoturisme, un Mercedes și o Dacia Logan, în care se aflau mai multe persoane. În urma impactului deosebit de puternic, […] Articolul ULTIMA ORĂ Două mașini s-au făccut praf, azi-noapte, în centrul Focșaniului! Trei personae au ajuns la spital apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Berbec (21 martie – 19 aprilie) Astăzi simți un val de energie creativă. Este momentul să începi un proiect pe care l-ai tot amânat. Fii atent la impulsivitate în relațiile personale; calmul va fi cheia. Taur (20 aprilie – 20 mai) Financiar, ziua aduce oportunități neașteptate. Ai grijă însă la cheltuieli impulsive. În plan emoțional, […] Articolul Horoscopul zilei de 28 ianuarie 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
27 ianuarie 2026
17:30
Prefectul județului, întâlnire iute ca săgeata la sediul DSP pe tema crizei de cardiologi în Vrancea. Autoritățile ne transmit de bine, situația a fost analizată! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: După ce am aflat cu toții că asta nu e o perioadă bună a anului ca să faci o criză cardiacă în Focșani – Vrancea, din lipsă de personal calificat, prefectul județului a sunat din trâmbița oficială, de slujbaș a guvernului în teritoriu, anunțând convocarea unei ședințe de lucru (cum era și firesc) pentru a […] Articolul Prefectul județului, întâlnire iute ca săgeata la sediul DSP pe tema crizei de cardiologi în Vrancea. Autoritățile ne transmit de bine, situația a fost analizată! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:00
Deficit de medici la Spitalul Județean Vrancea – Secția Cardiologie. Cazurile critice, redirecționate la Bacău, Buzău și Galați # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Spitalul Județean de Urgență „Sf. Pantelimon” Focșani se confruntă, începând cu 1 februarie, cu un deficit accentuat de medici în cadrul Secției Cardiologie, situație care va afecta modul de asigurare a liniei de gardă. Potrivit conducerii unității medicale, unul dintre medicii cardiologi va părăsi spitalul pentru a se muta într-un alt județ, unde își va […] Articolul Deficit de medici la Spitalul Județean Vrancea – Secția Cardiologie. Cazurile critice, redirecționate la Bacău, Buzău și Galați apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:40
VIDEO 15 kilograme de droguri descoperite de polițiștii vrânceni într-un bolid de lux! Mai multe persoane au fost reținute! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vrancea, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Vrancea, au documentat activitatea infracțională a 5 persoane, cu vârste între 20 și 37 de ani, cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic internațional de droguri de risc şi trafic de droguri […] Articolul VIDEO 15 kilograme de droguri descoperite de polițiștii vrânceni într-un bolid de lux! Mai multe persoane au fost reținute! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Direcția Regională de Drumuri și Poduri Buzău (DRDP) anunță că miercuri, 28 ianuarie, se vor desfășura activități de monitorizare topo pe Autostrada A7 Focșani-Bacău Lot 1, pe ambele sensuri de circulație, în zona km 15+000 – km 15+200. În zona km 15+000 – km 15+200 de pe Autostrada A7, Lot 1, se află Centrul de […] Articolul ATENȚIE, șoferi! Restricții de circulație pe A7 Focșani-Bacău apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:00
Consilierii județeni, convocați în ședință extraordinară la sfârșitul acestei săptămâni. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Consilierii județeni se vor întâlni în ședință extraordinară, programată pentru vineri, 30 ianuarie, începând cu ora 13.00. Pe ordinea de zi se află 18 proiecte de hotărâre care vor fi supuse dezbaterii și, ulterior, aprobării aleșilor județeni. Printre proiectele de hotărâre se numără aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului […] Articolul Consilierii județeni, convocați în ședință extraordinară la sfârșitul acestei săptămâni. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
