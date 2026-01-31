Militarii Brigăzii 282 Blindată din Focșani, pregătire continuă indiferent de anotimp și vreme

17:30

După ce am aflat cu toții că asta nu e o perioadă bună a anului ca să faci o criză cardiacă în Focșani – Vrancea, din lipsă de personal calificat, prefectul județului a sunat din trâmbița oficială, de slujbaș a guvernului în teritoriu, anunțând convocarea unei ședințe de lucru (cum era și firesc) pentru a […]