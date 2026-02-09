22:15

Mai rar ca o companie est-euro­peană să apară în aceeaşi zi în toate ziarele de afaceri im­por­­tante din Occident şi să fie menţionată de toate site-urile şi agenţiile de ştiri mari. Aşa s-a întâmplat ieri cu compania poloneză de curierat InPost, care deţine o reţea vastă de lockere pentru colete în Marea Britanie, Italia, Franţa, Spania, Portu­galie, Belgia, Olanda şi Luxemburg. Vestea a fost că aceasta este pe cale să fie cumpărată de un consorţiu de investitori privaţi condus de gigantul american FedEx.