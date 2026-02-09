Afaceri de la Zero. Anul 2026 prin ochii micilor antreprenori. Alex Sima, care a investit 250.000 de euro într-un escape room care foloseşte realitatea augmentată: Ca antreprenori în România, suntem forţaţi să ne gândim din ce în ce mai des la felul în care abordăm noile obligaţii şi taxe şi mai puţin la afacerea în sine
Ziarul Financiar, 10 februarie 2026 00:15
Alex Sima, fost jurnalist care a deschis Escape Reality, un escape room din Bucureşti unde foloseşte realitatea augmentată, este de părere că toate schimbările legislative şi fiscale din ultimii ani mută îi obligă pe antreprenori să se concentreze mai mult pe aceste aspecte, decât pe dezvoltarea businessurilor.
• • •
Acum 30 minute
00:15
Studiu BNR. De ce se tem băncile? IMM-urile şi persoanele fizice cu venituri reduse au o vulnerabilitate sporită de neplată a creditelor. Dificultăţi sunt şi la creditele cu garanţie de stat sau la firmele agricole şi de construcţii # Ziarul Financiar
BNR a inclus în chestionarul privind riscurile sistemice pe care îl transmite celor mai importante bănci o întrebare adiţională legată de categoriile de expuneri aferente sectorului real care au devenit mai vulnerabile în ultima perioadă din perspectiva riscului de credit.
00:15
Alexander Boersch, economist-şef, Deloitte Germania: România are multe oportunităţi pe fondul rearanjării lanţurilor de aprovizionare. Suntem în mijlocul unei transformări, iar Europa are nevoie de noi acorduri de liber schimb cu partenerii comerciali # Ziarul Financiar
România beneficiază de multe oportunităţi şi poate atrage mai multe investiţii străine, în contextul în care la nivel global are loc o rearanjare a lanţurilor de aprovizionare, este de părere dr. Alexander Boersch, Economist-Şef şi Coordonator al Diviziei de Cercetare, Deloitte Germania.
00:15
Umbrărescu cumpără ArcelorMittal Hunedoara pentru 12,5 milioane de euro. Ce cuprinde tranzacţia de vânzare # Ziarul Financiar
ArcelorMittal Hunedoara ajunge oficial la Dorinel Umbrărescu, unul dintre cei mai puternici antreprenori români, după ce AGA extraordinară a Arcelor a decis vânzarea pentru preţul de 12,5 milioane de euro Ă TVA.
00:15
Trump vrea ca străinii să înfiinţeze fabrici în SUA. Cazul unei fabrici chinezeşti deschise în SUA, care şi-a copleşit rivalele, scoate însă la iveală riscurile unor astfel de mişcări # Ziarul Financiar
Donald Trump şi-a petrecut o mare parte din 2025 curtând investiţii străine în fabrici americane, promiţând să înlocuiască locurile de muncă pierdute. Însă ascensiunea unei fabrici chinezeşti de sticlă pentru industria auto în Ohio evidenţiază riscurile care apar când cel mai mare rival al Americii investeşte pe plan local, scrie The Wall Street Journal.
00:15
ZF 15 minute cu un antreprenor. Prudenţa consumatorilor schimbă strategiile producătorilor. Crama Davino, cunoscută pentru brandurile premium, mizează tot mai mult pe un brand entry-level. „Vrem să îl facem un brand naţional, există mult loc de dezvoltare“ # Ziarul Financiar
Schimbările comportamentelor de consum din ultima vreme care conduc către o prudenţă tot mai accentuată în rândul clienţilor modifică şi strategiile producătorilor de bunuri de larg consum.
00:15
00:15
Antreprenori locali. Grupul Şerban investeşte 8,5 mil. euro în extinderea producţiei de pâine. Iulian Somîtcă, director programe: „Capacitatea totală cumulată va fi de aproximativ 70 de tone pe zi.“ # Ziarul Financiar
Fabrica de Pâine Şerban, parte din Grup Şerban Holding, unul dintre principalele grupuri din agrobusinessul românesc, a depus un proiect de circa 8,5 mil. euro pentru o investiţie pe măsura DR 23 -„Investiţii pentru procesarea şi marketingul produselor agricole“, proiect care va creşte capacitatea de producţie de panificaţie de la 20 de tone pe zi în prezent la 70 de tone pe zi.
00:15
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Radu Dăscălescu, TradeVille, cel mai mare broker de retail de la Bursă: După maximul de 28.000 de puncte, indicele BET traversează o perioadă firească de corecţie, cu marcări de profituri şi un interes tot mai mare pentru aprecierea preţului acţiunilor decât pentru dividende # Ziarul Financiar
Indicele de referinţă BET – din structura căruia fac parte cele mai lichide 20 de companii de la Bursa de Valori Bucureşti – traversează în prezent o etapă de corecţie moderată, de altfel anticipată de o parte a pieţei după creşterile accelerate din prima lună a anului şi raliul din 2025.
00:15
ZF Tech Day. Dorin Andreica, Soft Net Consulting: Avem în plan să ne listăm la bursă până în 2030. Integratorul de soluţii IT din Timişoara a raportat afaceri de 14 mil. lei în 2025, în creştere cu 7% # Ziarul Financiar
Soft Net Consulting, integrator de soluţii IT din Timişoara cu peste 25 de ani de activitate, cu afaceri de aproximativ 14 mil. lei anul trecut, în creştere cu 7%, vizează listarea la Bursa de Valori Bucureşti până în 2030. Compania a raportat o creştere de 7% a cifrei de afaceri în 2025.
00:15
ZF Agropower. Sorin Ignat, director agrobusiness la Banca Transilvania: Zootehnia e primul lanţ de valoare adăugată. Vedem tot mai mulţi clienţi care fac pasul către ea şi după aceea către procesare. Investiţiile sunt majore, iar cele începute acum se văd peste 2-3 ani. Noi vom finanţa în continuare proiectele pe termen mediu şi lung # Ziarul Financiar
Zootehnia începe să atragă din nou investiţii şi să revină pe un trend de creştere, chiar dacă într-un ritm încă lent. Această evoluţie pozitivă vine datorită investiţiilor făcute atât de fermierii care fac trecerea de la producţia vegetală, de cereale şi oleaginoase, către creşterea animalelor, cât şi de investitori din afara sectorului, atraşi de potenţialul pieţei în contextul unui deficit agroalimentar de 5 miliarde de euro.
00:15
Meet the speakers. Alastair Hammond, CEO, Rezolv Energy, compania din spatele celor mai mari parcuri eoliene şi solare din noul val verde, participă la ZF Power Summit. Cum ajută coloşii verzi sistemul energetic şi când se va vedea impactul lor în facturi? # Ziarul Financiar
„Proiectele energetice majore care decarbonizează sunt o necesitate, dar nu sunt singura“, spunea anul trecut Alastair Hammond, CEO, Rezolv Energy, compania care are în şantier cele mai mari proiecte regenerabile din noul val verde prin care trece România.
00:15
Reportajul săptămânii. Sute de mici antreprenori construiesc un brand mare. Drumul 5 to go către 1.000 de cafenele trece şi prin comuna Poiana Mare, prin Bucureşti, Cluj-Napoca sau Iaşi, dar şi prin Sofia şi Dublin # Ziarul Financiar
„Ai o cafenea?“ Nu, nu am. „Vrei să deschizi o cafenea?“ Nu, nu m-am gândit la asta. „Atunci doar savurează limonada“.
00:15
Pariul grupurilor hoteliere pe segmentul premium. Cinci hoteluri de patru şi cinci stele se vor deschide în 2026, alte 32 sunt în plan pentru următorii ani. Cele 5.000 de camere care vor fi adăugate în anii următori în piaţa locală vor însemna o creştere de 50% a capacităţii actuale afiliate brandurilor internaţionale # Ziarul Financiar
În 2026, piaţa hotelieră locală va adăuga cinci hoteluri de patru şi cinci stele, ceea ce arată că marile grupuri hoteliere internaţionale mizează pe segmentul premium. În următorii ani, alte 32 de hoteluri vor fi deschise sub un brand internaţional.
00:15
Bursă. Finanţe personale. Top 5 creşteri pe piaţa principală a BVB în ianuarie: Carbochim, Biofarm, Nuclearelectrica, MedLife şi Fondul Proprietatea # Ziarul Financiar
Carbochim Cluj-Napoca (simbol bursier CBC), cel mai mare producător de abrazive profesionale din România, a înregistrat luna trecută cel mai ridicat randament din rândul acţiunilor listate pe Piaţa Reglementată a bursei locale: cu 36% a urcat cotaţia companiei controlate de omul de afaceri Iulian Dascălu, fondatorul Iulius Group, conform datelor BVB.
00:15
Antreprenori locali. Grup Şerban Holding dezvoltă fabrica de pâine din Sascut cu 8,5 mil. euro # Ziarul Financiar
Fabrica de Pâine Şerban, parte din Grup Şerban Holding, unul dintre principalele grupuri din agrobusinessul românesc, a depus un proiect de circa 8,5 milioane de euro pentru o investiţie pe măsura DR 23 - „Investiţii pentru procesarea şi marketingul produselor agricole“, proiect care va creşte capacitatea de producţie de panificaţie de la 20 de tone pe zi în prezent la 70 de tone pe zi.
00:15
Industria auto ia piciorul de pe acceleraţie. Adrian Sandu, ACAROM: Am pierdut volume în 2025, dar am produs maşini mai scumpe precum Bigster şi Puma Gen-E, ceea ce a limitat scăderea cifrei de afaceri # Ziarul Financiar
Industria auto din România a încheiat 2025 cu prima scădere a cifrei de afaceri din ultimii cinci ani, pe fondul contracţiei pieţei europene. Businessul jucătorilor din automotive s-a comprimat cu până la cinci procente faţă e 2024, de la 34 la 32 de miliarde de euro.
00:15
Băncile au lichiditate în exces, iar dobânzile interbancare scad, în timp ce creditarea frânează. Când scade ROBOR sub 5%? # Ziarul Financiar
Piaţa interbancară a început anul 2026 cu un volum consistent al excendentului de lichiditate, astfel că dobânzile au fost pe o pantă de scădere. În ianuarie, surplusul de lichiditate pe piaţa interbancară a ajuns la 42 mld. lei (8,2 mld. euro), medie zilnică, în timp ce ROBOR la 3 luni a coborât sub 5,9%, potrivit datelor BNR.
00:15
Exporturile se mişcă: plus 9% în decembrie 2025, an/an, iar deficitul comercial s-a redus faţă de 2024. Rezultatul neşteptat de bun al exporturilor în decembrie, peste 9%, ar putea veni cu surprize bune în privinţa PIB-ului pentru T4/2025, deşi datele preliminare indică o stagnare în ultimul trimestru al anului trecut # Ziarul Financiar
România a avut în 2025 exporturi de 96,6 miliarde de euro şi importuri de 129,3 miliarde de euro. Deficitul comercial a fost de 32,7 miliarde de euro (echivalent a 8,6% din PIB-ul estimat) însă a scăzut cu 2% faţă de 2024 ca urmare a avansului exporturilor, pe tot anul, cu 4,2%, în vreme ce importurile au crescut cu 2,6%.
Acum 2 ore
22:45
Glovo Italia, pusă sub supraveghere judiciară pentru “exploatarea” a 40.000 de curieri. Procurorii italieni: modelul organizaţional al Glovo este „inapt să garanteze că nu se produc situaţii de exploatare gravă". „Verificările indică o situaţie de veritabilă exploatare a forţei de muncă, perpetuată de ani de zile" # Ziarul Financiar
Procurorul Paolo Storari din Milano a dispus punerea sub supraveghere judiciară a Foodinho, compania cu o cifră de afaceri de 255 de milioane de euro pe an care operează platforma de livrare Glovo în Italia, pentru presupusă intermediere ilegală agravată a forţei de muncă (caporalato, în dreptul italian) împotriva a 40.000 de curieri la nivel naţional, din care 2.000 doar în zona Milano, potrivit Reuters, Agenzia Nova şi Corriere della Sera.
Acum 4 ore
22:15
Giganţii americani FedEx şi Advent preiau controlul primei companii poloneze care a cucerit vestul Europei, InPost, unul dintre cei mai mari operatori de lockere pentru colete. Împreună, promit să cucerească lumea # Ziarul Financiar
Mai rar ca o companie est-europeană să apară în aceeaşi zi în toate ziarele de afaceri importante din Occident şi să fie menţionată de toate site-urile şi agenţiile de ştiri mari. Aşa s-a întâmplat ieri cu compania poloneză de curierat InPost, care deţine o reţea vastă de lockere pentru colete în Marea Britanie, Italia, Franţa, Spania, Portugalie, Belgia, Olanda şi Luxemburg. Vestea a fost că aceasta este pe cale să fie cumpărată de un consorţiu de investitori privaţi condus de gigantul american FedEx.
22:15
Acum 6 ore
19:45
19:15
Avertisment. Judeţe întregi au sub cinci medici oncologi, deşi pacienţii sunt din ce în ce mai mulţi. Unui oncolog îi revin în medie peste 350 de pacienţi pe an. Numărul pacienţilor care suferă de o boală oncologică este de peste 200.000 de persoane, potrivit estimărilor specialiştilor # Ziarul Financiar
Jumătate dintre judeţele României au sub cinci medici oncologi în spitalele din zonele respective, care se ocupă de bolnavii diagnosticaţi cu această problemă de sănătate. De altfel, în ultimii ani numărul de pacienţi cu cancer a crescut, astfel că în prezent sunt peste 200.000 de persoane în tratament. Acest lucru înseamnă un grad de încărcare de 350 de pacienţi în medie pentru fiecare medic oncolog, din calculele ZF.
19:15
19:00
Foraj Sonde, la aproape o lună de la informaţia privind potenţialul interes faţă de activele Gazprom din România publicată de ZF: Monitorizăm în mod constant oportunităţile de pe piaţa românească şi internaţională. Informaţiile care au sugerat un interes faţă de activele Gazprom (NIS) nu au la bază o scrisoare de intenţie sau o decizie finală # Ziarul Financiar
18:45
18:45
Cum se compară România cu celelalte ţări europene. România versus Germania: diferenţe mari acolo unde se construiesc creşterea economică, educaţia şi forţa de muncă. 10 indicatori # Ziarul Financiar
România rămâne în urma Germaniei la indicatorii esenţiali care susţin dezvoltarea economică, iar cea mai mare diferenţă este dată de capitalul uman, arată datele din 10 indicatori Eurostat analizaţi de ZF.
Acum 8 ore
18:30
18:30
18:30
18:30
18:30
18:15
Imaginea scumpirii medicamentelor fără reţetă: în cinci ani, piaţa şi-a dublat valoarea, până la 8 mld. lei. În 2020, la volume de aproape 240 de milioane de cutii de medicamente şi produse fără prescripţie medicală (OTC), românii plăteau 4,6 mld. le. Cinci ani mai târziu, la un volum doar cu 5% mai mare, vânzările s-au dublat, până la 8,2 mld. lei # Ziarul Financiar
Vânzările de medicamente şi produse fără prescripţie medicală (OTC) au ajuns la 8,2 miliarde de lei în 2025, după cum arată datele companiei de cercetare de piaţă Cegedim în cel mai recent raport care analizează piaţa farmaceutică din România. Acum cinci ani, în 2020, aceeaşi piaţă era de 4,6 miliarde de lei, ceea ce arată o creştere de aproape 80% în perioada menţionată, din calculele ZF.
18:15
Consiliul Concurenţei a deschis în mai 2025 o investigaţie pentru un presupus abuz de poziţie dominantă al Digi pe pieţele de televiziune, internet fix şi telefonie fixă # Ziarul Financiar
Consiliul Concurenţei a deschis în mai 2025 o investigaţie privind un presupus abuz de poziţie dominantă al Digi Communications pe pieţele de retail de retransmisie TV, acces la internet fix şi servicii de telefonie fixă, investigaţia acoperind o perioadă care începe cu anul 2015, potrivit unui document al companiei.
18:00
17:45
Olt şi Timiş, judeţe campioane la proiectele depuse pentru fonduri europene pentru legumicultură, iar judeţele Bihor şi Teleorman le urmează. Top 10 judeţe care au depus proiecte pentru a accesa fonduri europene pentru producţia de legume # Ziarul Financiar
Olt şi Timiş sunt pe primele locuri ca număr de proiecte depuse pe intervenţia DR-16 pentru fondurile europene destinate legumiculturii, urmate de judeţele Bihor şi Teleorman, potrivit calculelor ZF făcute pe baza datelor publicate de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR).
17:45
17:15
ZF Live. Piaţa birourilor iese din „seceta“ livrărilor. Victor Coşconel, Colliers: Există deja proiecte cu potenţial de finalizare în acest an şi mai ales din 2027 # Ziarul Financiar
Blocajele administrative, costul ridicat al finanţării şi incertitudinile macroeconomice au frânat în ultimii ani dezvoltarea proiectelor office în România. Însă 2026 se conturează ca un an de tranziţie, care poate redeschide fereastra pentru un nou ciclu de livrări începând cu 2027, susţine Victor Coşconel, partner şi head of leasing – office & industrial agencies în cadrul companiei de consultanţă imobiliară Colliers.
17:00
16:45
Acum 12 ore
16:30
16:30
16:15
16:15
Moldova are autostradă. Ce face cu ea? Lucian Grecu, proprietarul hotelului Unirea din Iaşi, cu 186 de camere: Este o minune autostrada până la Paşcani, de 8 ani militez pentru ea. Va creşte bunăstarea în toată zona Moldovei # Ziarul Financiar
Autostrada 7, care va lega Bucureştiul de Paşcani până la final de an, este „o minune“ ce va aduce un aflux mai mare de turişti în zona Moldovei dar şi bunăstare în toată zona Moldovei.
16:15
ZF Live. Roxana Mircea, REI Finance Advisors: Sud-estul României primeşte fonduri europene în valoare de 45 mil. euro pentru parcuri industriale. Companiile pot dezvolta proiecte împreună cu autorităţile publice. Oraşele mici, medii sau mari din judeţele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea şi Vrancea au şansa de a atrage investitori şi de a creşte # Ziarul Financiar
„În anumite regiuni, cum este sud-estul ţării, de exemplu, sunt 45 mil. euro fonduri europene şi poţi să faci parteneriat, tu, companie, cu o autoritate publică, să dezvolţi un parc industrial”, a spus Roxana Mircea, managing partner, REI Finance Advisors.
16:15
Cea mai mare arendă percepută de ADS este de 3.985 kg grâu/hectar, în baza unui contract din 2023, încheiat cu compania Lavander Bio Land din judeţul Mehedinţi. Pentru cele 320.000 de hectare aflate în administrare, Agenţia Domeniilor Statului a încasat în 2025 arende şi redevenţe de doar 30 mil. euro, adică sub 100 de euro/hectar, la jumătate faţă de media pieţei # Ziarul Financiar
Din contractele de exploatare a terenurilor, fie prin arendare, fie prin concesionare, Agenţia Domeniilor Statului (ADS) a încasat redevenţe de 132,2 milioane de lei şi o arendă de 12,6 milioane de lei în 2025, conform informaţiilor oferite la soliciatarea ZF.
16:00
15:45
La carne de porc, peşte, cartofi, unt, zahăr şi orez, România are un grad de autoaprovizionare sub 50%. Grâul şi porumbul ne salvează la export, dar balanţa finală rămâne negativă, cu deficit agroalimentar de 5 mld. euro # Ziarul Financiar
România produce cereale mai multe decât îi trebuie, dar în acelaşi timp importă produse de bază, mâncarea consumată zi de zi. La carne de porc, peşte, cartofi, zahăr, unt şi orez, gradul de autoaprovizionare este sub 50%, arată o analiză ZF făcută pe baza datelor Institutului Naţional de Statistică, aflate în anuarul „Disponibilităţile de consum ale populaţiei în anul 2024“, publicat recent.
