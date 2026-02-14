Conferinţa de la Munchen, ziua a doua. Marco Rubio a declarat o „nouă eră în geopolitică”

Ziarul Financiar, 14 februarie 2026 11:15

Conferinţa de la Munchen, ziua a doua. Marco Rubio a declarat o „nouă eră în geopolitică”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar

Acum 5 minute
11:45
În sfârşit un pas în faţă: Guvernul deschide uşa marilor investitori. Măsura care ar putea atrage investiţii de peste 1 mld. lei în ţară VIDEO Ziarul Financiar
Acum 30 minute
11:30
Cel mai puternic mesaj adresat de SUA Europei. Marco Rubio: Vrem ca Europa să fie puternică, ne pasă de viitorul vostru şi al nostru, trebuie să luăm înapoi controlul asupra propriilor noastre industrii şi lanţuri de aprovizionare, putem prospera împreună în secolul XXI Ziarul Financiar
Acum o oră
11:15
Trump îi cere lui Zelenski să accelereze demersurile pentru încheierea unui acord de pace Ziarul Financiar
11:15
Conferinţa de la Munchen, ziua a doua. Marco Rubio a declarat o „nouă eră în geopolitică” Ziarul Financiar
11:00
Cancelarul german Merz a declarat că SUA „nu sunt suficient de puternice pentru a merge singure” Ziarul Financiar
Cancelarul german Friedrich Merz l-a avertizat pe Donald Trump la deschiderea Conferinţei de Securitate de la München că SUA, acţionând singură, a atins limitele puterii sale şi s-ar putea să-şi fi pierdut deja rolul de lider global.
11:00
Atacuri masive în Zaporijia: 655 de lovituri ruseşti în 24 de ore, un mort şi trei răniţi Ziarul Financiar
Rusia a lansat 655 de atacuri asupra regiunii Zaporijia într-o singură zi. În urma bombardamentelor o persoană a murit şi alte trei au fost rănite.
11:00
Ambasadorul SUA la NATO: Un apel al Chinei către Rusia ar putea opri războiul din Ucraina Ziarul Financiar
11:00
Guvernul anunţă că România cumpără un port strategic din Republica Moldova Ziarul Financiar
Acum 2 ore
10:45
O criză pur românească? Ionuţ Simion, partener, PwC România: Polonia are deficit pentru că investeşte masiv în apărare şi infrastructură, România are deficit din cauza unor dezechilibre macroeconomice care se găsesc doar aici VIDEO Ziarul Financiar
Acum 4 ore
09:15
O piaţă în construcţie: wealth management-ul românesc între cerere şi educaţie financiară Ziarul Financiar
Acum 6 ore
07:30
Anunţul meteorologilor: Cât de cald va fi în prima parte a lunii martie Ziarul Financiar
Acum 12 ore
00:15
Agenţia Fitch decide să păstreze România pe ultima treaptă a ţărilor recomandate pentru investiţii. România îşi reconfirmă ratingul BBB-, însă cu perspectivă negativă Ziarul Financiar
00:15
Antreprenori locali. Florin Madar, fondatorul distribuitorului de mate­riale de construcţii Temad din Braşov: Investim 12 mil. euro într-un centru logistic la Ghimbav, judeţul Braşov Ziarul Financiar
Distribuitorul de mate­riale de construcţii Temad din Braşov, controlat de familia Madar şi unul dintre cei mai mari jucători din domeniul distribuţiei de mate­riale de cons­trucţii, a ajuns anul trecut la o cifră de afaceri de 52 mil. euro, în creştere cu 3% faţă de anul anterior, iar anul acesta estimează afaceri de 54 mil. euro.
00:15
Numărul românilor bogaţi cu depozite de peste 100.000 de euro în bănci trecea de 82.000 după 9 luni/2025 însă sunt cu vreo 3.700 mai puţini faţă de decembrie 2024. Iar depozitele lor au scăzut cu 600 mil. lei. Ce au făcut cu banii? Ziarul Financiar
Numărului românilor bogaţi, precum şi sumele economisite de aceştia la bănci, peste pragul de 100.000 de euro, erau în scădere în primele nouă luni din 2025 comparativ cu finalul anului 2024.
Acum 24 ore
21:30
Tranzacţie pe piaţa de gaming: Super Technologies a achiziţionat MaxBet România şi Malta Ziarul Financiar
20:15
Preşedintele României, Nicuşor Dan, invită oamenii la o atitudine echilibrată, după ce România a intrat în recesiune tehnică. „Continuaţi să puneţi, cu echilibru, presiune pe decidenţii politici pentru rezolvarea acestor probleme” Ziarul Financiar
19:45
Prima generaţie de corporatişti/mici antreprenori care au făcut ceva bani puşi deoparte, dar care se apropie de pensie, încep să se întrebe dacă nu e mai bine să se protejeze de ameninţarea vremurilor complicate şi a războiului (şi dacă câştigă ruşii?!) punându-se la adăpost într-o altă ţară, de exemplu Spania Ziarul Financiar
19:15
Tranzacţie pe piaţa de gaming: Superbet a achiziţionat MaxBet România şi Malta Ziarul Financiar
19:00
Bursă. Peste 100 de milioane de acţiuni ale Fondului Proprietatea schimbă acţionarii într-o operaţiune în valoare de aproape 80 de milioane de lei. Preţ mai mare cu 9,5% decât cel din piaţă Ziarul Financiar
18:45
O nouă ordine mondială? Cancelarul german Friedrich Merz spune că statutul SUA în lume este pus la îndoială: Leadershipul american a fost contestat şi poate chiar pierdut Ziarul Financiar
18:45
Semnal pozitiv din piaţa cărnii de porc, cu cel mai mare deficit: consumul creşte, susţinut de producţia internă, iar importurile au scăzut cu 17% în 2025 faţă de 2024 Ziarul Financiar
Carnea de porc, cea mai consumată în România, arată semne de revenire a piaţei după ce a fost lovită acum aproape un deceniu de pesta porcină africană. Consumul creşte, susţinut de producţia internă, în timp ce importurile au scăzut.
18:30
Gigantul italian Fincantieri se extinde în România: Şantierele navale de la Tulcea şi Brăila vor fi modernizate pentru a produce mai multe componente pentru nave militare Ziarul Financiar
18:30
România trece pragul vârstei de mijloc. Cum stăm în clasamentul în european al „îmbătrânirii” populaţiei Ziarul Financiar
18:30
Bursa pierde 1,4% pe fondul intrării economiei în recesiune tehnică: Scăderi la Premier Energy (-3,1%), BRD (-2,9%), Banca Transilvania (-2,6%), Digi (-2,2%). Plus 2% pe BET la nivel săptămânal Ziarul Financiar
17:30
După Nuclearelectrica, şi RoPower Nuclear aprobă Decizia Finală de Investiţie (FID) pentru proiectul reactoarelor modulare NuScale de la Doiceşti. „Astăzi nu vorbim doar despre o investiţie, ci despre o decizie strategică pentru următorii 60 de ani de energie curată în România” Ziarul Financiar
17:00
Ce artişti urcă pe scenă la Untold în 2026: Lewis Capaldi şi Flo Rida vin pentru prima dată în România. Edy Chereji, organizator Untold: Vom avea 200 de artişti în total. Bugetul estimativ din acest an depăşeşte 23 mil. euro Ziarul Financiar
16:45
Avertisment dur al cancelarului german Friedrich Merz, de la Conferinţa de Securitate de la München: Împreună am intrat într-o epocă marcată din nou de politica forţei. Leadershipul american a fost contestat şi poate chiar pierdut Ziarul Financiar
16:00
De la fermă la corporaţie. Cum ar putea fermierii români să „atace” marile pieţe? Liviu Dobre, CEO, Agricover Holding: Fermerii din Vest au transformat cooperativele în companii listate la bursă, iar asta ajută VIDEO Ziarul Financiar
16:00
Sănătatea în rate emoţionale. Amânarea a devenit normalitate, iar costul poate dărâma bugetele Ziarul Financiar
15:30
Cum stabileşti preţul atunci când ai un business creativ? Materialele, „mâna de lucru” şi mai ales timpul costă, iar asta se reflectă în preţul final al unui produs creativ. Dar câţi tineri antreprenori au curajul să pună preţ pe munca lor atunci când sunt la început? Ziarul Financiar
14:45
Bursă. Platforma de tranzacţionare NAGA, venituri de 65,4 mil. euro şi EBITDA de 3,3 mil. euro anul trecut Ziarul Financiar
14:45
​Un nou jucător în piaţa de turism. TUI intră oficial în România. Grupul internaţional se concentrează pe segmentul de outgoing, însă vizează şi aducerea de turişti străini în România Ziarul Financiar
14:30
BREAKING. Statul român a atras doar un miliard de lei în emisiunea Fidelis din februarie, cel mai slab nivel din ultimii patru ani. Care sunt motivele? Ziarul Financiar
14:30
Avocaţii de la Clifford Chance Badea au asistat Electroalfa International în IPO-ul de 580 mil. lei, una dintre cele mai importante listări recente din România Ziarul Financiar
14:30
Cum vede Alexandra Smedoiu, vicepreşedinte CFA, tânăra generaţie în raport cu piaţa muncii? Ziarul Financiar
14:15
Cum funcţionează „Tu ce cre(e)zi?”, jocul care îţi testează creativitatea şi te pune pe gânduri în era digitală Ziarul Financiar
14:00
Reţele Electrice România, parte a grupului PPC, investeşte peste 75 mil. lei într-o staţie de transformare în Baloteşti Ziarul Financiar
13:30
Ministrul Finanţelor Alexandru Nazare respinge scenariul de recesiune: România menţine o creştere de 0,6% în 2025 şi reintră pe drumul cel bun. Scăderea din T4 este o ajustare conjuncturală. Indicatorii de bază nu indică o deterioare generalizată Ziarul Financiar
13:00
Bursă. Platforma de tranzacţionare NAGA a încheiat anul trecut cu venituri de 65,4 mil. euro şi EBITDA de 3,3 mil. euro Ziarul Financiar
12:30
Erste Group, proprietarul BCR, revizuieşte în jos prognoza de creştere economică a României în 2026, de la 2,1% la 1%, după ce economia a intrat în recesiune tehnică la final de 2025 Ziarul Financiar
12:15
Cum se vede discuţia dintre Dedeman şi Carrefour: un proiect care poate redeschide apetitul de dezvoltare pe retail în România. Carmen Ravon, CBRE: „Arătăm că putem, că suntem ambiţioşi“ Ziarul Financiar
Piaţa de retail din România trăieşte cea mai bună perioadă de până acum când vine vorba de expansiune, dar abia acum începe să joace în liga mare, pe măsură ce sectorul a atras şi poate atrage unele dintre cele mai mari tranzacţii de pe piaţa locală.
12:00
Conferinţa de Securitate de la Munchen. Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, va vorbi despre securitate la Marea Neagră şi războiul fără echipaj Ziarul Financiar
12:00
PSD îl critică pe Bolojan că a dus economia în recesiune: ”După luni de austeritate, sacrificii, taxe aberante şi preţuri crescute, Statistica a confirmat oficial ceea ce milioane de români simt deja în buzunarele lor: nu mergem în direcţia corectă cu o economie care a intrat în recesiune tehnică” Ziarul Financiar
Ieri
11:45
Conferinţa de Securitate de la Munchen. Cine face parte din delegaţia României: Ministrul Apărării Radu Miruţă, ministrul de Externe Oana Ţoiu şi directorul general al Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică, Dan Cîmpean Ziarul Financiar
11:45
Fostul ministru al Finanţelor, Adrian Câciu, după ce România a intrat în recesiune tehnică: Ţara este în gard! Contracţia este majoră! Iar trimestrul I 2026 este tot pe minus pentru că Bolojan a refuzat aplicarea planului de stimulare economică şi adoptarea bugetului în decembrie Ziarul Financiar
11:45
Prima reacţie a preşedintelui PSD, Sorin Grindeanu, după intrarea în recesiune tehnică: După luni de austeritate, sacrificii, taxe aberante şi preţuri crescute, Statistica a confirmat oficial ceea ce milioane de români simt deja în buzunarele lor: nu mergem în direcţia corectă cu o economie care a intrat în recesiune tehnică Ziarul Financiar
11:30
PSD îl critică pe Bolojan că a dus economia în recesiune Ziarul Financiar
11:30
Ciprian Lăduncă, LCL Advisory: Cum creştem sănătos o companie printr-un program de tip “Growth Accelerator”? Ziarul Financiar
11:00
Bursă. Patria Bank a încheiat 2025 cu un portofoliu de credite corporate de 2,2 miliarde lei, în creştere cu 20%, iar vânzările noi pe segmentul de retail au urcat cu 66% Ziarul Financiar
11:00
Premierul Ilie Bolojan, după publicarea datelor INS privind evoluţia econmiei în 2025: recesiunea tehnică temporară este un cost necesar pentru a construi o economie mai solidă şi mai competitivă. Nu traversăm o criză Ziarul Financiar
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.