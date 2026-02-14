Trump îi cere lui Zelenski să accelereze demersurile pentru încheierea unui acord de pace
Ziarul Financiar, 14 februarie 2026 11:15
Trump îi cere lui Zelenski să accelereze demersurile pentru încheierea unui acord de pace
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 5 minute
11:45
Acum 30 minute
11:30
Acum o oră
11:15
11:15
11:00
Cancelarul german Merz a declarat că SUA „nu sunt suficient de puternice pentru a merge singure” # Ziarul Financiar
Cancelarul german Friedrich Merz l-a avertizat pe Donald Trump la deschiderea Conferinţei de Securitate de la München că SUA, acţionând singură, a atins limitele puterii sale şi s-ar putea să-şi fi pierdut deja rolul de lider global.
11:00
Atacuri masive în Zaporijia: 655 de lovituri ruseşti în 24 de ore, un mort şi trei răniţi # Ziarul Financiar
Rusia a lansat 655 de atacuri asupra regiunii Zaporijia într-o singură zi. În urma bombardamentelor o persoană a murit şi alte trei au fost rănite.
11:00
Acum 2 ore
10:45
Acum 4 ore
09:15
Acum 6 ore
Acum 12 ore
00:15
00:15
Antreprenori locali. Florin Madar, fondatorul distribuitorului de materiale de construcţii Temad din Braşov: Investim 12 mil. euro într-un centru logistic la Ghimbav, judeţul Braşov # Ziarul Financiar
Distribuitorul de materiale de construcţii Temad din Braşov, controlat de familia Madar şi unul dintre cei mai mari jucători din domeniul distribuţiei de materiale de construcţii, a ajuns anul trecut la o cifră de afaceri de 52 mil. euro, în creştere cu 3% faţă de anul anterior, iar anul acesta estimează afaceri de 54 mil. euro.
00:15
Numărul românilor bogaţi cu depozite de peste 100.000 de euro în bănci trecea de 82.000 după 9 luni/2025 însă sunt cu vreo 3.700 mai puţini faţă de decembrie 2024. Iar depozitele lor au scăzut cu 600 mil. lei. Ce au făcut cu banii? # Ziarul Financiar
Numărului românilor bogaţi, precum şi sumele economisite de aceştia la bănci, peste pragul de 100.000 de euro, erau în scădere în primele nouă luni din 2025 comparativ cu finalul anului 2024.
Acum 24 ore
21:30
20:15
19:45
Prima generaţie de corporatişti/mici antreprenori care au făcut ceva bani puşi deoparte, dar care se apropie de pensie, încep să se întrebe dacă nu e mai bine să se protejeze de ameninţarea vremurilor complicate şi a războiului (şi dacă câştigă ruşii?!) punându-se la adăpost într-o altă ţară, de exemplu Spania # Ziarul Financiar
19:15
19:00
18:45
18:45
Semnal pozitiv din piaţa cărnii de porc, cu cel mai mare deficit: consumul creşte, susţinut de producţia internă, iar importurile au scăzut cu 17% în 2025 faţă de 2024 # Ziarul Financiar
Carnea de porc, cea mai consumată în România, arată semne de revenire a piaţei după ce a fost lovită acum aproape un deceniu de pesta porcină africană. Consumul creşte, susţinut de producţia internă, în timp ce importurile au scăzut.
18:30
18:30
18:30
17:30
17:00
16:45
16:00
16:00
15:30
14:45
14:45
14:30
14:30
14:30
14:15
14:00
13:30
13:00
12:30
12:15
Cum se vede discuţia dintre Dedeman şi Carrefour: un proiect care poate redeschide apetitul de dezvoltare pe retail în România. Carmen Ravon, CBRE: „Arătăm că putem, că suntem ambiţioşi“ # Ziarul Financiar
Piaţa de retail din România trăieşte cea mai bună perioadă de până acum când vine vorba de expansiune, dar abia acum începe să joace în liga mare, pe măsură ce sectorul a atras şi poate atrage unele dintre cele mai mari tranzacţii de pe piaţa locală.
12:00
12:00
PSD îl critică pe Bolojan că a dus economia în recesiune: ”După luni de austeritate, sacrificii, taxe aberante şi preţuri crescute, Statistica a confirmat oficial ceea ce milioane de români simt deja în buzunarele lor: nu mergem în direcţia corectă cu o economie care a intrat în recesiune tehnică” # Ziarul Financiar
Ieri
11:45
11:45
11:45
Prima reacţie a preşedintelui PSD, Sorin Grindeanu, după intrarea în recesiune tehnică: După luni de austeritate, sacrificii, taxe aberante şi preţuri crescute, Statistica a confirmat oficial ceea ce milioane de români simt deja în buzunarele lor: nu mergem în direcţia corectă cu o economie care a intrat în recesiune tehnică # Ziarul Financiar
11:30
11:00
11:00
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.