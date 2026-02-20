„Cazul Samca”, primul thriller românesc fake true-crime, intră în cinematografe - VIDEO

Filmul "Cazul Samca", primul thriller construit ca un fake true-crime documentary din România, poate fi văzut de vineri în cinematografele din întreaga ţară. La 15 ani după trei crime bizare care au zguduit un oraş de provincie, o echipă de documentarişti reia ancheta, confruntându-se cu teorii despre un cult satanic, conspiraţii locale şi posibilitatea unui criminal încă în libertate. Regia este semnată de Horia Cucută şi George ve Gänæaard, iar filmul invită publicul să reflecteze critic asupra adevărului şi memoriei colective.

