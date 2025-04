FOTO | Muzeul Cotroceni, prin ochii unui vizitator. Peisajele, pisica şi hotdog-ul

18:10

Un videoclip postat pe YouTube de un pasionat de infrastructură arată stadiul lucrărilor la lotul 4 al Autostrăzii de Centură (A0) de pe secţiunea nordică, cel mai scurt lot, dar şi cel mai greu de realizat, dat fiind faptul că acolo trebuie ridicat viaductul peste lacul Cernica. Atât cei din societatea civilă care urmăresc progresul […] The post VIDEO | Stadiul lucrărilor pe cel mai greu tronson al autostrăzii A0. Termenul preconizat pentru finalizarea lucrărilor appeared first on Buletin de București.