Anchetă deschisă de DIICOT după moartea tânărului de 20 de ani din Bucureşti

15:30

Proiectul reamenajării bulevardului Iuliu Maniu pe un tronson intră în blocstarturi din data de 16 aprilie, odată cu un proiect de hotărâre care vizează aprobarea prin vot a costurilor pentru bucata dintre strada Iedului (în zona Apusului) şi Valea Cascadelor. Vorbim de 46.2 milioane de lei, adică aproximativ 9.2 milioane de euro, pentru locuri de […] The post „Schimbarea la faţă” a bd. Iuliu Maniu începe cu un tronson care va costa 9.2 milioane de euro. Se desfiinţează sute de locuri de parcare appeared first on Buletin de București.