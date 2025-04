Au fost puse în vânzare biletele pentru seria de concerte din cadrul Festivalului Enescu 2025 dedicată copiilor

08:00

Un incendiu a izbucnit în jurul orei 04:00 la Teatrul Masca de pe strada Nuvelei, din cartierul Bucureştii Noi. Potrivit pompierilor, arde sala de spectacole de la etajul 1, pe o suprafaţă de 700 de metri pătraţi. Este posibil ca oameni ai străzii să se fi adăpostit în clădirea dezafectată şi să fi pornit focul […] The post VIDEO | Incendiu la Teatrul Masca, din Sectorul 1. Clădirea era în reabilitare appeared first on Buletin de București.