O cetate spectaculoasă, aproape de București, a fost redeschisă. Legătura cu Vlad Țepes

Peste 20 de grupuri civice și organizații din cadrul Platformei de Mediu pentru București au transmis o scrisoare deschisă către Primăria Capitalei, Consiliul General și Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement (ALPAB), prin care cer protejarea liniștii, sănătății publice și biodiversității urbane în parcurile din Capitală. Solicitarea vine în contextul în care Planul de Acțiune pentru […]