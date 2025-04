Încă un pas pentru modernizarea căii ferate București-Craiova. Costurile se ridică la 4,9 miliarde euro

13:20

Expoziția „ABRACADABRA – Secretele magiei" rămâne deschisă în perioada vacanţei de Paşte, între 18 – 27 aprilie 2025. Va fi deschisă zilnic, între orele 10:00 – 19:00, cu excepția zilei de sâmbătă, 19 aprilie, când va putea fi vizitată, între orele 10:00-17:00. Duminică, 20 aprilie 2025, expoziția va fi închisă. De asemenea, expoziția „ABRACADABRA – Secretele magiei" […]