EDITORIAL | De ce retragerea Elenei Lasconi nu-l va ajuta pe Nicușor Dan. 4 probleme pentru primarul Capitalei

12:40

Consiliul General al Municipiului București (CGMB) și-a dat acordul pentru asocierea cu Primăria Sectorului 3, în vederea construirii pasajului pietonal subteran de la Hala Laminor, propus de Robert Negoiță. Proiectul va costa 57 de milioane de euro și va moderniza o zonă unde familia primarului Sectorului 3 are interese imobiliare. Proiectul privind aprobarea Protocolului de […] The post Robert Negoiță poate începe construcția pasajului subteran de la Hala Laminor. Va costa 22,5 milioane de euro appeared first on Buletin de București.