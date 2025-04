„Străzi deschise București, Promenadă urbană” începe weekendul acesta. Teatru, muzică, activități sportive și tururi ghidate, până pe 12 octombrie

14:20

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a găsit un prejudiciu de peste 3,8 milioane de lei la o firmă din București care desfășoară activități de transport alternativ prin platformele Uber și Bolt, scrie News.ro. Compania respectivă a omis să declare 96.480 de ore lucrate, între ianuarie 2023 și ianuarie 2024, de către șoferi care nu […] The post Firmă din Bucureşti, ridesharing la negru: 100.000 de ore lucrate și nedeclarate. Șoferii, „invizibili” pe hârtie appeared first on Buletin de București.