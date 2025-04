Târgul de Florii din Parcul IOR, în perioada 11-13 aprilie

17:40

La 205 ani de la nașterea artistului Gheorghe Tattarescu, Muzeul Municipiului București vernisează expoziția tematică „Tattarescu și școala Tattarescu. Lecția italiană, studii despre proporțiile corpului uman". Evenimentul va avea loc miercuri, 9 aprilie 2025, de la ora 17:00, la Palatul Suțu, din Bdul Ion C. Brătianu, nr. 2.