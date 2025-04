Sector 1 | Criteriile pentru alocarea de locuințe sociale în anul 2025, inclusiv pentru refugiați

10:20

Doar 392.684 de bucureșteni se pot adăposti în adăposturile de protecție civilă, în stațiile de metrou și în parcările subterane existente în Capitală, arată un raport al Curții de Conturi. Curtea de Conturi a evaluat gradul de protecție al populației, în cazul unui conflict armat, în „contextul geopolitic actual caracterizat printr-un climat tensionat și de