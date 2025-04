Sărbătoarea florilor de cireș, în Parcul Herăstrău

19:30

Rețeaua Națională a Muzeelor din România (RNMR) a anunțat că nu va coordona organizarea celei de-a 21-a ediții a Nopții Muzeelor. Noaptea Muzeelor 2025 ar fi trebuit să aibă loc în data de 17 mai 2025. „Decizia nu reprezintă un demers de protest față de autoritățile statului, deși contextul actual ridică numeroase dificultăți. În pofida […] The post Noaptea Muzeelor 2025 nu mai are loc. „Contextul actual ridică numeroase dificultăți” appeared first on Buletin de București.