CFR Cluj riscă pierderea licenței UEFA din cauza neplăților până pe 15 ianuarie

18:30

Șuier, renumitul câine polițist din România, a murit subit la vârsta de 10 ani, la aproape un an de la pensie. Simbol al luptei antidrog, Șuier a servit cu devotament timp de șapte ani. Centrul Chinologic Sibiu și Poliția Română nu au oferit detalii despre cauza decesului, lăsând comunitatea îngrijorată.